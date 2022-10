Voor ‘Imagine Intuition’ hebben wetenschappers zich laten inspireren door kunstenaars en andersom

'Harmonic Dissonance: Phantom Body' van neurowetenschapper Suzanne Dikker en kunstenaar Matthias Oostrik. Beeld Koen Suidgeest

‘Kunst kan dingen zichtbaar maken die wetenschap onzichtbaar laat’, zegt Nicole Roepers, conservator actuele kunst van Museum De Lakenhal in Leiden. De zin werd het uitgangspunt voor een breed project over intuïtie. In het kader van European City of Science Leiden 2022 stelde Roepers de tentoonstelling Imagine Intuition samen. In de voorbereiding werkte ze samen met onder anderen Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden.

In de interviewreeks over intuïtie, waarvoor de Volkskrant in aanloop naar deze expositie sprak met deskundigen op dit gebied, stelde Evers al dat er een ouderwetse tegenstelling heerst tussen kunst en wetenschap, tussen lichaam en geest. ‘Maar ik vind dat een conservatieve manier van denken, die voortkomt uit de wens om alles rationeel te willen begrijpen’, stelde ze. ‘Alsof wat we niet rationeel begrijpen, niet bestaat.’

Museum De Lakenhal en Evers sloegen de handen ineen om het begrip intuïtie interdisciplinair te benaderen, met als doel impliciete kennis, intuïtie dus, toegankelijk en begrijpelijk te maken. Met kunstenaars en wetenschappers probeerden ze door middel van workshops het concept van intuïtie te ontrafelen.

Bram Ellens voor zijn kunstwerk 'Mother and Child' Beeld Koen Suidgeest

Voor de tentoonstelling gaf het museum zeven kunstenaars de opdracht om nieuw werk te realiseren rondom het thema. In twee zalen worden installaties gepresenteerd aan het publiek – zónder zaalteksten, zodat de bezoekers de werken volledig kunnen ondergaan. ‘De installaties zetten aan tot actie, reactie of juist contemplatie’, zegt conservator Roepers. ‘Bezoekers staan oog in oog met machines met menselijke kenmerken, worden onderdeel van interactieve installaties, kunnen opgaan in andere werelden en rituelen en reflecteren op de relatie tussen lichaam en geest.’

Zo fungeert op het plein voor het museum een installatie van Janet Vollebregt als toegangsportaal voor de expositie. Roepers: ‘Haar Tune-In-Portal heeft een stemvork die de bezoeker bij aanraking helpt om te aarden, je slaat als het ware je lichaam aan en maakt zo de overgang van de drukke buitenwereld naar de museale omgeving.’

In Harmonic Dissonance: Phantom Body laten neurowetenschapper Suzanne Dikker en kunstenaar Matthias Oostrik via interactieve presentaties kunst en wetenschap in elkaar overvloeien. Centraal in hun werk staat het menselijk (on)vermogen om relaties te begrijpen. ‘Met behulp van digitale technologie met transformerend licht, camera’s, video en geluid worden bezoekers uitgenodigd om met beweging zelf beeld en geluid te maken en zo interactie met elkaar aan te gaan.’

Bram Ellens onderzoekt de relatie tussen mens en technologie door machines menselijke of dierlijke waarden toe te kennen. Voor Imagine Intuition kiest hij voor de representatie van moeder en kind. ‘Die ziet hij als oerbeeld voor intuïtieve relaties en communicatie. Voor het eerst laat hij twee robots interacteren: een technisch spannende exercitie’, aldus Roepers.

In Imagine Intuition raken wetenschap en kunst elkaar op verschillende niveaus. Roepers: ‘Kunstenaars hebben gebruikgemaakt van wetenschappelijke kennis, en andersom hebben wetenschappers zich laten inspireren door kunstenaars. De tentoonstelling richt zich vooral op kunst, maar in de randprogrammering zoomen we met wetenschappers in op het thema intuïtie – van harde feiten tot onderbuikgevoelens.’

Imagine intuition, Lakenhal Leiden, 14/10 t/m 15/1.