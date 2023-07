Voor het nieuwe album van Artemis moet je even gaan zitten om alle nuances goed op te kunnen nemen ★★★☆☆

Tussen de vele jazzvrouwen die dit weekend op het North Sea Jazz festival staan geprogrammeerd vormen de zes die zondag als Artemis zullen optreden een opvallende verschijning. Onlangs bracht het Amerikaans/Canadese ensemble hun tweede album uit op het Blue Note label. De bezetting op dit In Real Time is enigszins gewijzigd. Verdwenen is zangeres Cécile McLorin Salvant, nieuw is altsaxofonist/fluitist Alexa Tarantino. Centraal staat nog altijd de Canadese pianist/componist Renee Rosnes die het album produceerde. Artemis wordt terecht wel een jazzsupergroep genoemd. Zes vrouwen uit verschillende generaties die allemaal hun sporen verdiend hebben en op Artemis met mooie composities komen. Het samenspel is fraai en opvallender dan de solo’s die live vast meer vlammen. Je moet er ook even voor gaan zitten om alle nuances, ritmische wendingen en accenten in de stukken goed op te kunnen nemen.

Het wat conventionele bandgeluid krijgt extra diepte als Rosnes de vleugel inruilt voor een elektrische Rhodes piano zoals in Timber. Dat mag ze zondag op North Sea Jazz best wat vaker doen, het bandgeluid wordt er rijker en spannender door.

Artemis In Real Time Jazz ★★★☆☆ Blue Note/Universal