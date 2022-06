Voor het eilandgevoel hoef je met deze thrillers je luie stoel niet uit te komen

Beeld rv

Was het niet weer eens tijd voor een welverdiende verre vakantie? Orthopedisch chirurg Tom Baxter had toch al dat medisch congres in Melbourne, en hij nam zijn jonge tweede vrouw Heather graag mee. Ook aan boord op de vlucht vanuit Seattle: de kinderen Olivia (14) en Owen (12) uit zijn eerste huwelijk. Zij wilden de kangoeroes, wombats en koala’s van Australië weleens zien.

De reis begon vrolijk, maar dat van die kangoeroes, wombats en koala’s viel tegen. Die vond je niet zomaar in het wild. Teleurgesteld stopten ze tijdens hun rondrit in een knaloranje huur-Porsche bij een eetstalletje. Daar werden ze aangesproken door twee vage types in een Toyota Hilux. Koala’s? O, maar dan moet je met ons meekomen naar Dutch Island, daar wemelt het van de koala’s. Wel eerst even dokken graag. Toeristenbelasting. Tom voorvoelde ellende, maar omdat de kinderen zo jengelden stemde hij in.

Je zou het niet denken, maar dit onschuldige begin van het zojuist verschenen Het eiland (Boekerij; € 20,99) van de Ierse thrillerschrijver Adrian McKinty (54) culmineert in wat je gerust Mad Max: Fury Road op papier mag noemen – die aanstekelijke post-apocalyptische spektakelfilm van George Miller uit 2015. Scheuren door het stof, kriskras achtervolgingen in de bushbush, kat-en-muis, met schietpartijen ook.

Want op dat geïsoleerde Dutch Island is het bepaald niet pluis. Voorheen werd het gebruikt als strafkolonie, maar vandaag de dag wordt het bewoond door de mensenschuwe O’Neill-clan. In deze enclave doppen ze hun eigen criminele boontjes wel. Mijn favoriete personage van de O’Neills: moeder Ma – van professie een haatdragende matriarch op leeftijd. Zij trekt aan de touwtjes en die sukkels van zonen en kleinkinderen hebben maar te doen wat zij zegt. Je stelt je haar voor als een grofgebekte Ma Flodder met een wandelstok én een dubbelloops jachtgeweer.

Door omstandigheden die we niet zullen verklappen heeft Ma al snel de pik op Tom en Heather en de kinderen. Die moeten rennen voor hun leven, maar van dat eiland kunnen ze niet af. De pont van de O’Neills is weg. Vele geraffineerde en soms bijna over de top twists later, waarbij niet Tom maar Heather en de kinderen zich ontpoppen als de echte overlevingskunstenaars, weet je een ding zeker: op Dutch Island moeten we deze zomer niet zijn. Daarvoor heeft Adrian McKinty (in de vertaling van Sabine Mutsaers en Jan Mellema) ons met diabolisch plezier voldoende schrik aan weten te jagen, zoals hij al eerder deed met De ketting (2019) .

Disclaimer van de auteur in zijn dankwoord: ‘Allereerst moet ik uitleggen dat Dutch Island weliswaar echt bestaat (onder een andere naam), maar dat de mensen die er wonen in niets lijken op de personages die Het eiland bevolken […]. Van 2008 tot 2019 heb ik in Melbourne gewoond, en ik kan iedereen verzekeren dat Victoria de vriendelijkste staat van Australië is.’

Yeah, right, mate. Zal best.

Een negatief reisadvies kunnen we ook afgeven voor (het fictieve) Botteneiland (€ 20,99; Luitingh-Sijthoff; vertaald door Martin Jansen in de Wal). Daar verdwijnen mensen. Auteur is Jacob Ross (64), die op het Caribische eiland Grenada werd geboren en nu in Engeland woont. In zijn thriller heet Grenada weliswaar Camaho, het is duidelijk dat hij uit eigen ervaringen put. We volgen de jonge Michael ‘Digger’ Digson die tegen zijn zin in wordt gerekruteerd voor een speciale taskforce van de politie: cold cases. De enige reden voor Digger om dit te doen is dat hij eindelijk hoopt uit te vinden waarom zijn moeder tijdens een demonstratie werd vermoord. Goed geschreven, lekker ver weg, met een vleugje voodoo, ook. Voor het eilandgevoel hoef je met deze twee titels je luie stoel niet uit.