Voor het eerst wordt de literatuurprijs de Boon uitgereikt, vernoemd naar Louis Paul Boon, door wie ik de wereld van boeken heb leren kennen

Vijftig jaar geleden verscheen Chapel Road, de Engelse vertaling van De Kapellekensbaan (1953), de roman van Louis Paul Boon. Deze vertaling leidde in 1979 tot een nominatie voor de Nobelprijs voor Literatuur, die Boon gewis zou hebben gewonnen, als hij dat jaar niet was gestorven – de prijs wordt alleen toegekend aan schrijvers die in leven zijn. Niet een van onze ‘grote drie’ (Reve, Mulisch of Hermans), maar deze bijna vergeten Vlaming kwam het dichtste bij de hoogste eer.

Donderdag 24 maart wordt voor het eerst de Boon uitgereikt, een Vlaamse boekenprijs voor ‘fictie en non-fictie’ én voor ‘kinder- en jeugdliteratuur’, die met een prijzengeld van elk 50.000 euro direct aan de top staat van de boekenprijzen. Een ‘boon hebben voor’ is Vlaams voor een warm hart toedragen. Doel van deze prijs is het lezen te bevorderen, vooral door jongeren, en dat is precies wat Louis Paul Boon voor mij heeft gedaan: door hem heb ik de wereld van boeken leren kennen.

Lezers moeten zijn werk vooral niet verwarren met literatuur, meende Boon. Vanuit zijn zolderkamer in Aalst beschreef hij de wereld, te beginnen vanaf de Kapellekensbaan. In ‘hoekjes’, of verhaaltjes, met alle mogelijke bedenksels en belevingen die zijn omgeving hem ingaven. In een verhaal over Ondine, een vrouw uit de middenklasse en de haat die zij ontwikkelde tegen de armen, nadat zij daartoe zelf was gaan behoren – en vooral tegen de socialisten die voor deze armen wilden opkomen.

Louis Paul Boon Beeld ANP

In het schrijven wordt Boon echter voortdurend gestoord door fictieve vrienden, die zijn werk bekritiseren: een ambtenaar, schoolmeester, schilderes, grappenmaker, twijfelaar en een journalist, in wie ook telkens eigenschappen van de schrijver zelf te herkennen zijn. Zo dringt de actualiteit zich almaar op en lopen feiten en fictie, schrijver en beschrevenen, steeds in elkaar over. In een boek als ‘een plas, een zee, een chaos’, zo schreef Boon, dat zo veranderlijk werd als het leven zelf.

Soms vraag ik me af of schrijven zoals Boon dat deed nu nog wel kan. Zijn taal en beelden zijn ruw en zeker niet politiek correct. Bovendien is hij een controversiële figuur – ook vanwege zijn Fenomenale Feminateek, een verzameling pornografisch naakt van (veelal jonge) vrouwen. Toch koos literair Vlaanderen ervoor om deze boekenprijs mede naar hem te vernoemen en zo de schrijver onder de aandacht te brengen. Boon benaderde de mensen ‘met wantrouwen én genegenheid’, vond Hugo Claus. In De Kapellekensbaan liet hij in ieder geval zien een boon te hebben voor zijn lezers.