Voor het eerst in dertig jaar geen presentator voor de Oscars

Het presenteren van de Oscars staat niet bovenaan het verlanglijstje van veel artiesten. Beeld Danny Moloshok/Invision/AP

Twee weken voordat het grootste filmprijzengala van Hollywood plaatsvindt, bevestigde de organisatie dinsdagavond dat het niet is gelukt om een presentator voor het evenement te vinden. Beroemdheden zullen de avond aan elkaar praten en de awards uitdelen.

Begin december raakte de beoogde kandidaat, komiek en acteur Kevin Hart, in opspraak nadat honderden oude anti-lhbt tweets opdoken in de media. Hoewel Hart aanvankelijk stelde dat men niet zo moeilijk moest doen over die oude twitterberichten, zwichtte hij uiteindelijk toch onder de druk uit de Amerikaanse filmwereld. Hij bood zijn excuses aan aan de homogemeenschap en trok zich terug als presentator van de Oscars.

Daarop moest de organisatie van het filmgala op zoek naar ‘het menselijke equivalent van een eenhoorn’, zo schreef filmrecensent Floortje Smit eerder in deze krant. Want om de kijkcijfers van de show op te vijzelen, zou een presentator moeten voldoen aan een vrijwel onmogelijk eisenlijstje. Zo zou hij of zij zowel een jong als oud publiek moeten aanspreken en ‘wel grappig maar niet politiek incorrect’ moeten zijn.

Het presenteren van de Oscars staat bovendien niet bovenaan het verlanglijstje van veel artiesten. Volgens Smit is het in het beste geval iets waar een beroemdheid ‘zonder kleerscheuren vanaf komt’. Agenten zouden het hun cliënten zelfs ontraden.

In Hollywood zong al langer het gerucht dat deze 91ste editie van de Oscars het zou moeten stellen zonder presentator. Dat gebeurde voor het laatst in 1989. Toen was de film Rain Man de grote winnaar. Dit jaar zijn het Mexicaanse drama Roma en de Britse kostuum-komedie The Favourite de grootste kanshebbers voor een Oscar.