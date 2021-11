Voor heroïek was onder Stalin geen ruimte, laat Michel Krielaars overtuigend zien ★★★★☆

Michel Krielaars Beeld Merlijn Doomernik

In 1920, midden in de Russische burgeroorlog, werd pianist, componist en Witte Legerofficier Vsevolod Zaderatski gevangengenomen door de bolsjewieken. Met tientallen andere krijgsgevangenen werd hij opgesloten in de salon van een herenhuis dat als plaatselijk hoofdkwartier diende. Daar stond ook een piano, waar hij ’s nachts, in afwachting van zijn dood, enkele van zijn eigen werken speelde. Toevallig was Felix Dzerzjinski, de brute chef van de geheime politie, ook ter plaatse. Toen hij Zaderatski’s spel hoorde, liet hij hem vrij. De anderen werden geëxecuteerd.

Zo luidt althans het verhaal dat Michel Krielaars op een winterdag in een chic café in Moskou te horen krijgt van de inmiddels hoogbejaarde zoon van Vsevolod Zaderatski, die het weer te weten kwam via een jeugdvriend van zijn vader. De anekdote is typerend voor de aanpak van Krielaars in De klank van de heilstaat – Musici in de tijd van Stalin. De voormalige Ruslandcorrespondent en thans chef boeken bij NRC Handelsblad is geen musicoloog, maar kent zijn muziekliteratuur. Nog liever zet hij de bontmuts op om Moskou en Sint-Petersburg te doorkruisen, op zoek naar sfeerschetsen en verhalen zoals bovenstaande, die soms te mooi zijn om te worden doodgecheckt op feiten.

In tien portretten geeft Krielaars niet alleen aandacht aan usual suspects als Sergej Prokofjev; het aan hem gewijde hoofdstuk is een goede introductie, maar bevat kleine slordigheden en weinig nieuws. Interessanter zijn de minder bekende biografieën. Zo is daar volkszangeres Klavdia Sjoelzjenko, die tijdens de Tweede Wereldoorlog per pantsertrein langs het front werd gereden om de soldaten moed in te zingen. Een zanger gespecialiseerd in zigeunermuziek, Vadim Kozin, werd vervolgd wegens zijn homoseksualiteit maar kreeg óók de hoogste onderscheiding van Stalin (de dictator had kennelijk een sentimentele muzieksmaak). De seksuele geaardheid van pianolegende Svjatoslav Richter was dan weer een semipubliek geheim waar schijnbaar nooit een haan naar kraaide.

Willekeur

In al die verhalen is willekeur het thema waarop eindeloos wordt gevarieerd en waarvan je als lezer paranoïde wordt. Het was een succesvolle strategie van de Stalindictatuur: de onderdanen gek maken van angst. Een angst die musici en componisten volgens Krielaars ‘alleen maar konden onderdrukken door zich op hun werk te storten. Ze wilden tenslotte leven.’

Een aantal sleutelmomenten in de Sovjetgeschiedenis komt steeds terug in de kunstenaarslevens in De klank van de heilstaat: de ‘roaring twenties’ die óók in de jonge Sovjet-Unie aanvankelijk tot veel artistiek experiment leidden, onder meer in muziek van Sjostakovitsj en Mosolov; de daaropvolgende eis van meer optimistische, toegankelijke muziek door de Russische Associatie van Proletarische Musici; de paranoïde terreur van de latere jaren dertig, gevolgd door relatieve versoepelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog; de nieuwe restricties die ideoloog Zjdanov in 1948 invoerde in de strijd tegen het ‘formalisme’ (wat dat ook mocht betekenen). En natuurlijk de dood van Stalin in 1953, waarna het nooit meer zó erg zou worden.

Willekeur speelde zeker ook een rol in Zaderatski’s leven. De genade van Felix Dzerzjinski bleek later geen vrijbrief. Zaderatski werd in de jaren dertig gearresteerd en verbannen naar de goelag. Daarna kreeg hij geen toestemming om zijn composities te publiceren, waardoor zijn muziek vandaag de dag bijna totaal is vergeten. Of hij deze harde behandeling te danken had aan zijn verleden vol tsaristische connecties, blijft vaag.

Poging tot nuance

Sterk is Krielaars’ keuze om het platgeschreven levensverhaal van Sjostakovitsj als slachtoffer van het regime slechts zijdelings te vertellen en het perspectief te verschuiven naar zijn antagonist: componist Tichon Chrennikov. Deze ‘laatste lakei van Stalin’ was tussen 1948 en 1991 secretaris-generaal van de Componistenbond en in die hoedanigheid het boze gezicht van de muziekpolitiek.

Algemeen wordt hij gezien als een fanatieke opportunist, al werd ironisch genoeg zijn eigen werk soms óók gecensureerd. Krielaars poogt dapper nuance aan te brengen en spreekt oude kennissen van Chrennikov die juist beweren dat hij achter de schermen levens redde. Tijdens zijn aanstelling werden elf componisten gearresteerd, maar werd geen enkel lid van de Componistenbond geëxecuteerd. Wellicht was dat al heel wat.

Het contrast is groot met de hekkensluiter van het boek, Mstislav Rostropovitsj, de beroemdste cellist van de 20ste eeuw, de charismatische ster die het opnam voor zijn vriend, de dissident Solzjenitsyn. Waarom kende de Sovjet-Unie niet meer van dit soort helden? Dat heeft Krielaars dan inmiddels ruimschoots invoelbaar gemaakt: voor heroïek was onder Stalin geen ruimte. Rostropovitsj maakte kabaal onder Breznjev, en dat was het verschil tussen leven en dood.

Michel Krielaars: De klank van de heilstaat. Pluim; 368 pagina’s; € 25.

Beeld Pluim