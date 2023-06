Voor haar dierenactivisme heeft tekenaar Sue Coe maar twee dingen nodig: een goedkoop potlood en een stuk papier

Sue Coe: ‘Sleepwalking Into Extinction’ (2018).

Een jaar geleden kapseisde voor de Oost-Afrikaanse kust een overbeladen schip met 15.800 levende schapen. Ze waren vanuit Australië op weg naar Saoedi-Arabië en verdronken bijna allemaal. De bemanning overleefde de schipbreuk. Deze transporten zijn aan de orde van de dag en daarom maakte de Engelse tekenaar Sue Coe (72) er jaren geleden al een boek over: Sheep of Fools.

Daarin toont ze hoe tienduizenden schapen wekenlang opeengepakt zijn zonder eten of drinken. Het zijn apocalyptische beelden, want Sue Coe wil de lezer hardhandig confronteren met dierenleed. Dit weekend geeft ze een lezing tijdens de Illustratie Biënnale in Haarlem over haar activisme en het inzetten van kunst als wapen tegen onrecht.

Coe groeide na de oorlog op in Liverpool, tussen de ruïnes van gebombardeerde huizen en vlak bij het abattoir. Als kind werd ze al met haar neus gedrukt op oorlog, geweld en dierenmishandeling. Ze schrijft: ‘Toen ik het verband tussen die dingen eenmaal zag, begreep ik dat de Ander altijd in gevaar is.’ Met de Ander bedoelt ze de onderliggende partij, degene die zichzelf niet kan verdedigen, en dan vooral: het dier.

In 1972, na haar studie aan het Royal College of Art in Londen, vertrok ze naar de VS en werd ze illustrator voor The New York Times en Rolling Stone. Ook was ze actief als schilder en graficus en maakte ze linosneden en houtdrukken. Haar autonome werk ging over kapitalisme, onderdrukking van vrouwen en schendingen van mensenrechten, en steeds vaker over het geweld tegen dieren. Dat resulteerde in boeken als Dead Meat, een beeldverslag van haar bezoeken aan slachthuizen, en The Animals’ Vegan Manifesto, een bundeling van 115 houtsneden over dierenrechten.

Sue Coe: ‘Sheep of Fools’

Coe schrijft: ‘Met een goedkoop potlood en een stuk papier kun je jezelf toegang verschaffen tot een slachthuis, ziekenhuis of gevangenis en registreren wat zich daar afspeelt. Aan de hand van een getekende reportage kun je laten zien wat het betekent om machteloos te zijn, want dat is binnen het marktkapitalisme het lot van de meeste levende wezens.’

Net als de filosoof Martha Nussbaum gebruikt Coe de term ‘niet-menselijke dieren’ om duidelijk te maken dat ook mensen dieren zijn en alleen al daarom niet lukraak mogen beschikken over andere wezens. Het is opmerkelijk dat Coe als activistisch kunstenaar haar werk al tientallen jaren publiceert in stripbladen. Ze brak door in de jaren tachtig dankzij Art Spiegelman en Françoise Mouly, die in hun baanbrekende tijdschrift Raw ruimte boden aan de beeldverhalen van Coe. Ook cultblad Blab! publiceerde haar illustraties, en dat doet het linkse magazine Word War 3 Illustrated nog steeds.

Tussen de kleurrijke strips valt haar grafiek meteen op: tegen een zwarte ondergrond, opdoemend uit de diepte, tekenen zich duistere taferelen af. Ethiek en esthetiek strijden om voorrang, maar voor haarzelf staat activisme voorop: ‘Ik wil vooral weten hoe ik mijn kunst effectiever kan maken. Het moet hoe dan ook over méér gaan dan het drama van de mens. Het moet gaan over sociale rechtvaardigheid voor alle dieren, inclusief de mens.’

Illustratie Biënnale 2023, 10-11/6, Theater De Schuur, Haarlem