Voor een satire is France te mild, voor een psychologisch drama te ongrijpbaar ★★☆☆☆

‘Ik schrijf simpele verhalen om gecompliceerde vragen te kunnen stellen’, zei de Franse regisseur Bruno Dumont in 2010 tijdens een masterclass aan de Amsterdamse filmacademie. Sindsdien is er veel veranderd in zijn methode, maar dit uitgangspunt is overeind gebleven. Ook Dumonts nieuwe film France wil dieper graven dan op het eerste gezicht lijkt.

Dumont maakte naam met sobere, hoekige plattelandsdrama’s als La vie de Jésus en Hors Satan, gespeeld door amateur-acteurs en gesitueerd in de Noord-Franse kuststrook die grenst aan België. Vrij plotseling ruilde hij zijn bloedserieuze stijl in voor een geheel eigen slag komedies, met de onnavolgbare televisieserie P’tit Quinquin en de weinig populaire film Ma Loute. Daarop volgden een musical over de jeugd van Jeanne d’Arc en een niet-gezongen drama over de volwassen Jeanne, gespeeld door een kind.

Voorspelbaar is zijn werk dus allesbehalve. France is opnieuw een verrassing. Dumont werkte met de Franse steractrice Léa Seydoux en schetst een portret van de mediawereld: een uitsnede van de Parijse elite die mijlenver verwijderd is van het arme Noord-Frankrijk.

France de Meurs (met stoïcijnse toewijding gespeeld door Seydoux) is een grote ster in Frankrijk. Ze presenteert een actualiteitenprogramma en reist daarnaast als journalist naar oorlogsgebieden, waar ze trefzeker aangrijpende nieuwsitems in elkaar zet. Haar specialiteit is prachtig huilen: precies op de juiste momenten wellen er tranen op in haar ogen.

Wanneer ze per ongeluk een brommerkoerier aanrijdt, begint ook haar persoonlijke leven een tranendal te worden. Het ongeval lijkt haar aan het denken te zetten. Is ze wel gelukkig met haar werk, haar semiberoemde echtgenoot en hun zoontje? Wanneer iedereen je voortdurend filmt of fotografeert, is er dan nog ruimte voor niet-geregisseerde emoties?

Steeds opnieuw zoomt Dumont in op het gezicht van France, steeds opnieuw moet ze huilen — oprecht of geveinsd, dat is de vraag. Haar persoonlijke crisis blijft in raadselen gehuld. Dat geldt ook voor Dumonts kijk op de mediawereld: steeds als de film een statement lijkt te maken, buigt hij plotseling weer af. Voor een satire is France te mild, voor een psychologisch drama te ongrijpbaar.

Zo blijkt France toch weer net zo radicaal als Dumonts eerdere werk: in de zoektocht naar betekenis krijgt de kijker bitter weinig aanknopingspunten. Juist omdat het verhaal zo toegankelijk lijkt, is dat frustrerend. De vragen die de regisseur wil stellen zijn ongetwijfeld interessant, maar ze blijven wel erg goed verstopt.