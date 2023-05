Voor een podcast over de boeiende levens van muzen mag het allemaal wel iets spannender ★★★☆☆

‘Heel vaak zijn vrouwen onzichtbaar in de geschiedenis’, zegt Jenny Reynaerts van het Rijksmuseum in de podcast De muze is moe. De conservator heeft een punt, maar voor de vrouwen die in de Avrotros-podcast aan bod komen, geldt juist niet dat ze onzichtbaar zijn. Zij gingen de (kunst)geschiedenisboeken namelijk in als muze. Denk aan Victorine Meurent (1844-1927), naakt op bed geschilderd door Édouard Manet, aan de toeschouwer opgediend als iets lekkers op een dienblad, een strikje om de nek. We kennen haar weliswaar bloot, maar we kennen haar eigenlijk niet.

Elke aflevering gaat podcastmaker Martine van der Veer dieper in op het leven en de carrière van zo’n ‘muze’. De naam van de podcast (naar een kunstwerk en gedicht van Marlene Dumas) suggereert dat het vermoeiend is om muze te zijn. Maar de vijf levensverhalen tonen eerder aan dat deze vrouwen onvermoeibaar waren. Ze waren veel meer dan muze. Kunsthistorici van vroeger hadden daar geen interesse in. Meurent werd in biografieën over Manet een karikatuur: ze zou een jonggestorven alcoholist van lichte zeden zijn. In feite was ze kunstenaar en stierf ze toen ze 83 was.

Het zal geen toeval zijn dat Van der Veer in deze podcast vooral met vrouwelijke deskundigen en kunsthistorici spreekt. Zij werden, net als de podcastmaker, nieuwsgierig naar het leven van een muze, vanuit een vermoeden dat zo’n vrouw veel meer was dan een lekker plaatje. Hun verhalen zeggen ook veel over de geschiedenis van (creatieve) vrouwen en hun onvrijheid. Zo mocht Meurent niet zonder mannelijke begeleiding naar buiten.

Boeiende geschiedenis dus, bijzonder leerzaam ook. Helaas is de podcast wel wat traag en braaf. Er zit behalve ‘dit wist u vast nog niet’ weinig spanning in de afleveringen. De expliciet educatieve toon helpt niet. En ondanks die toon is de podcast niet echt toegankelijk. Om deze muzen van kunsthistorische importantie te voorzien moet namelijk toch naar andere culturele fenomenen worden verwezen. Als wapenfeit van muze en pianist Misia Sert (1872-1950) klinkt bijvoorbeeld: ‘Zij heeft Satie voorgesteld aan Diaghilev.’ Dat dit soort namedropping draait om bekende mannen is vast onvermijdelijk, maar ook ongemakkelijk.