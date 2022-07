Voor de ‘vriendelijke’ Franse veldwesp is ook Nederland nu warm genoeg

Franse veldwesp Beeld Margot Holtman

Het is geen verrassing meer, maar het is mooi dat ze er weer zijn, de Franse veldwespen op mijn balkon. Sinds juni zie ik ze af en toe op en tussen de bladeren van verschillende planten, op zoek naar bladluizen en andere insecten. Een wespensoort die je direct herkent als ‘anders’. Slank, met lange poten en oranje voelsprieten, ergens tussen slungelig en elegant in. Een zuidelijke soort die zijn verspreidingsgebied uitbreidt richting het noorden, met de klimaatopwarming mee, en die sinds een paar jaar ook de Randstad heeft bereikt.

De Franse veldwesp is een beetje schuw en valt geen mensen lastig voor zoetigheid. Het is een wesp die bij mij, op mijn balkon, antropomorfische reflexen oproept. Ik denk aan vriendelijk, dromerig, loom, melancholiek. Het beestje maakt ook veel kleinere, minder intimiderende nesten dan bijvoorbeeld de gewone wesp (de limonadewesp). Met nauwelijks meer dan tien wespen erin. De nesten hebben geen omhulsel, maar zijn open, je ziet de larfjes, het broed, de wespen.

‘Ze kijken je aan vanuit het nest’, zegt Sjoert Fleurke van de Wespenstichting, die de Franse wesp ook als ‘heel vriendelijk’ kenschetst. Fleurke heeft er zijn missie van gemaakt om vooroordelen over wespen te bestrijden en om te wijzen op hun rol in het ecosysteem. In de Franse veldwesp heeft hij een ideaal rolmodel gevonden. Hij verhaalt van een Duitse ‘wespengoeroe’, een voormalige wespenverdelger die het licht zag toen hij voor de zoveelste keer in de ogen keek van de Franse veldwespen in een nest dat hij geacht werd te vernietigen. Hij veranderde van verdelger in beschermer.

Franse veldwesp Beeld Margot Holtman

Franse veldwespen zijn in de zuidelijke landen gewend aan 40 graden, in Nederland zoeken ze de allerwarmste plekjes op. Op het zuiden, onder dakpannen, in kleine holten. Hun nesten zijn weliswaar bescheiden, maar ze maken er wel meerdere in de buurt. Je kunt ze in principe altijd laten zitten, zegt Fleurke. Op een enkele uitzondering na, als ze bijvoorbeeld op een onhandige plek zitten, in een brievenbus bijvoorbeeld.

Verplaatsen is dan een optie, dat geldt wat Fleurke betreft in principe ook voor nesten van limonadewespen, als ze al in de weg zitten. ‘Maar helaas is gifgebruik vaak de praktijk.’ Zijn eigen tuin staat en hangt intussen vol met verplaatste nesten van de gewone wesp. Ieder jaar voorspellen bestrijdingsbedrijven een goed wespenjaar met veel overlast, dit jaar is het voor de afwisseling écht een goed wespenjaar. Fleurke: ‘Vanwege de zachte winter en het niet al te extreme weer in het voorjaar. In augustus, als de gewone wespen een suikertekort krijgen, zullen we dat wel merken.’

Dat is niet van toepassing op de Franse veldwesp, die de zoetigheid dus niet bij mensen zoekt; met zijn kleine nesten heeft hij voldoende aan de nectar of honingdauw uit de natuur. Dat die nesten open zijn, heeft voordelen voor onderzoekers. Zo kon worden vastgesteld dat prooien, rupsen bijvoorbeeld, worden gedeeld, en dat de wespen elkaars gezicht herkennen. Bijzonder is dat er naast de koningin en de werksters ook ondergeschikte koninginnen zijn. ‘Dat is heel handig,’ zegt Fleurke. ‘Ze helpen elkaar, overwinteren ook vaak samen, en beginnen een nest met een groepje. En als de koningin onverhoopt doodgaat, kan de volgende koningin het overnemen. Bij andere wespensoorten is een nest mislukt als de koningin sterft.’

Sociaal en slim, dat zijn ze dus ook nog. Mijn antropomorfische brein weet er wel raad mee. Soms, als ik ze zo ogenschijnlijk onhandig zie vliegen, met die lange, slungelige achterpoten, denk ik: hippiewesp. Maar vaker denk ik dat de Franse veldwesp de linkse intellectueel is onder de wespen.