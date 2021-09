Voor de smaakvolle en dansbare pop van Balthazar gaan we weer naar het podium ★★★★☆

Balthazar in zaal Ronda van TivoliVredenburg, Utrecht. Beeld Jelmer de Haas

Balthazar is een prachtige band om het concertwezen nieuw leven mee in te blazen. De muziek van de Belgen is in de loop van het bandbestaan steeds fijnzinniger geworden, met een open structuur, een transparante sound en nummers die langs melodieuze lijnen worden opgebouwd. De pop op het laatste album Sand dwarrelt voorbij als een blad in de wind, bij gedistingeerde gitaren, goed gedoseerde strijkers, en de falsetstemmen van zo’n beetje alle bandleden. Maar Sand deed vooral ook verlangen naar een live-vertolking, want ook daarin is Balthazar de laatste jaren de grootste Belgische band geworden, met een flinke Nederlandse aanhang: de band verkoopt drie keer de grote Ronda-zaal in Utrecht uit, en twee maal de Amsterdamse Paradiso.

De reputatie is terecht, blijkt in TivoliVredenburg. De deinende gitaren, met weidse ruimten tussen de snaren, worden live een stuk indringender: een nummer als Moment krijgt een Talking Heads-achtige dansbaarheid en pikt ook nog het zomerse aroma van de betere Franse gevoelspop uit de lucht. Een staalhard podiumcharisma hebben de frontmannen Maarten Devoldere en Jinte Deprez misschien niet, maar dat hebben ze ook niet nodig: hun soepel aan elkaar geknoopte stemmen nemen de uitverkochte zaal wel mee, daar hebben ze nauwelijks theatrale hulpmiddelen bij nodig.

De show wordt net zo geraffineerd in elkaar gezet als de afzonderlijke liedjes: Balthazar heeft er ruimschoots materiaal voor, betrokken van vijf albums. Bij Linger On laat de band horen waarom niets boven live-muziek gaat: Balthazar vouwt het nummer uit tot een smaakvolle dancekraker, die de hele zaal aan het dansen zet. En dat op de cadans van één enkele, strak aangeslagen noot op de gitaar. Hiervoor, en voor de gezamenlijke beleving van dit moois, gaan we opnieuw naar het poppodium.