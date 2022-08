Voor de dappere mannen is er veel rood te genieten in de najaarsmode

Het icoon

Denk niet dat Jack White en zijn zus Meg zomaar wat aantrokken toen ze de White Stripes begonnen. Achter hun strenge kleurcode rood/zwart/wit die gold voor zowel artwork als kleding zat een hele ideologie. Tegen Rolling Stone zei White dat rood de krachtigste kleur is die, van Coca-Cola-blikje tot nazi-banieren en de Japanse vlag, een snaar raakt bij mensen, omdat rood staat voor woede en voor passie. Toen de Stripes uit elkaar gingen zwoer Jack de kleur rood af, en verving hem door blauw – en een somberder sound.

De sterveling

Rood is natuurlijk een sprekende kleur, logisch dus dat zanger Rob Kemps ernaar grijpt voor zijn Snollebolleke-uniform. De rode muts zet hij in als clownsneus en de stropdas in contrasterend geel haalt hij van stal om leut met een extra dikke hoofdletter L te kunnen schrijven. De konen van het publiek worden vanzelf rood door al het gehuppel van links naar rechts – rood als vitrine van vrolijkheid.

Maar rood is natuurlijk meer dan een pipo-kleur. In het geval van bloedrood is het ook een kleur die agressie communiceert. Het is niet voor niks dat Warner Bros het portret van James Dean in zijn rode windjack uitzocht voor de filmposter van Rebel without a cause. Leer is de textiele versie van de middelvinger; rood leer is diezelfde middelvinger, met ook nog ‘hate’ op je knokkels getatoeëerd.

Kijk, een rode jurk transformeert een vrouw tot vamp, tot een Marilyn Monroe (in Gentleman prefer blondes) of een Jessica Rabbit (in Who framed Roger Rabbit). Een lady in red wordt, zoals Chris de Burgh zingt, gezien als the toast of the town.

Maar een man geheel in ’t rood, dat is andere koek. Dan gaan de gedachten terug naar Eddie Murphy in Delirious, zijn legendarische stand-up show uit 1983. De openingsmonoloog van die show is feitelijk een vijf minuten lange tirade tegen ‘faggots’, waarna hij vervolgens een trits anderen er ook van langs geeft.

Eddie Murphy bezigt in Delirious 230 keer het woord ‘fuck‘(‘shit’ slechts 171 keer), en doet dat in een pak van rood leer. Dat pak is cruciaal in de communicatie. Het is de verpakking van zijn agressie, zoals het rood leren jack van Brad Pitt in Fight Club, een middelvinger van leer.

Op de catwalk

Rood is zonder overdrijven dé hitkleur van de mannenmode voor komend najaar. Wat rood is, kan royaal worden opgevat: van bloed- tot tomatenrood, van wijnrood tot purper. Zoals ijverige stijlstudenten al jaren weten krijgt een look in één kleur extra diepte door verschillende materialen te gebruiken, zoals Etro en Paul Smith hier keurig voordoen. Ook spannend: een beetje vloeken in de modekerk, door bourgogne met oranjerood te combineren, of scharlaken met fuchsia. Zo’n hele rode look wat te dol? Een rood jack of een rode muts doen ook al wonderen voor je zichtbaarheid en humeur.

Huiswerk

* Rood op rood op rood kan prachtig staan, maar kies je schoenen gerust in een andere kleur om een overdosis te voorkomen.

* Helderrood met bordeaux, oranje of fuchsia is helemaal van nu, maar ook hier geldt: doseer. Minder dapperen proberen eerst ton sur ton-tinten uit.

* Bang voor een golfkakkerlook? Combineer je rode broek met bruintinten, niet met marineblauw.