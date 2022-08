Voor alle fans van LoTR en GoT: prequels The Rings of Power en House of the Dragon komen eraan

Morfydd Clark als Galadriel en Robert Aramayo als Elrond in The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022).

12.000 jaar BC (Before Conquest): het begin van de strijd in Game of Thrones

De First Men vallen Westeros binnen en gaan de strijd aan met de Children of the Forest. Het zal nooit meer rustig worden in Westeros.

1601 van het Derde Tijdperk: de start van de queeste in Lord of The Rings

Stichting van The Shire, ofwel de Gouw, de thuiswereld van de Hobbits in het noorden van Midden-Aarde, met als bekendste inwoners Bilbo en zijn neef Frodo. Hobbits hanteren een eigen jaartelling waardoor 1601 van het Derde Tijdperk samenvalt met het jaar 1 in Hobbittijd. Hou daar rekening mee.

The Shire in Lord of The Rings.

3 januari 1892: J.R.R. Tolkien wordt geboren, auteur van de boekenserie The Lord of the Rings

John Ronald Reuel Tolkien wordt geboren in Bloemfontein (tegenwoordig Zuid-Afrika) als zoon van een Engelse bankmanager die zal overlijden als Tolkien 3 is. Van alle autobiografische feiten die wellicht verwijzen naar de wereld die hij later zal creëren moet de beet van baby Tolkien door een Afrikaanse vogelspin worden genoemd. Hij begint al jong met het bouwen van een eigen wereld; als taalstudent heeft hij grote interesse voor het zelf ontwikkelen van een taal. Zijn eerste eigen taal noemt hij Naffarin.

Tolkien (1892 - 1973), schrijver van The Lord of the Rings. Beeld Getty Images

1937: Tolkiens The Hobbit verschijnt

The Hobbit, or There and Back Again verschijnt, een instant-klassieker in de jeugdliteratuur, waarin Tolkien de eerste contouren schetst van Midden-Aarde door de avonturen van hobbit Bilbo, die zijn geliefde huis en haard verlaat om met een stel dwergen de schat van de draak Smaug te bemachtigen. Onderweg raakt Bilbo verdwaald in een tunnelcomplex waar hij Gollem ontmoet en de ring zal vinden die alles in beweging zal brengen: the one ring to rule them all. Maar dat komt later pas. The Hobbit is een soort trailer van Tolkiens The Lord of The Rings-trilogie en eindigt met de Slag van de Vijf Legers, een van de vele veldslagen in Midden-Aarde. Scènes die via de verfilmingen van Peter Jackson ook van invloed zijn geweest op de veldslagen in Game of Thrones.

Regisseur Peter Jackson, verfilmer van The Lord of the Rings. Beeld Getty Images

20 september 1948: geboorte George R.R. Martin, auteur van de boeken die verfilmd worden als Game of Thrones

George R.R. Martin, ook wel ‘de Amerikaanse Tolkien’, wordt geboren in Bayonne, New Jersey. Als kind schrijft hij ‘monsterverhalen’ voor de kinderen in de buurt en creëert hij een magisch koninkrijk waarin zijn eigen schildpadden de hoofdrol spelen. Naast Shakespeare en Tolkien noemt Martin Stan Lee, de schepper van Spider-Man, zijn grootste invloed. Misschien heeft het oeuvre van Tolkien vooral invloed doordat Martin zich er zo nadrukkelijk tegen afzet, door het kwaad niet abstract te maken, maar door een aantal onvergetelijke, gemankeerde en wrede figuren te creëren in een wereld die wordt geregeerd door nietsontziende machtswellust. Een van de makers van van de serie, showrunner David Benioff, noemt Game of Thrones dan ook ‘The Sopranos in Midden-Aarde’.

George R. R. Martin (1948), schrijver van de boeken die de basis vormen van Game of Thrones. Beeld FilmMagic

1954-1955: Tolkiens boekenserie The Lord of the Rings verschijnt

Tolkien heeft een werk in één band voor ogen, maar zijn uitgever wil het risico van een dergelijk omvangrijk boek niet nemen en geeft het uiteindelijk in drie delen uit: The Fellowship of the Ring, The Two Towers en The Return of the King. Tolkien werkt tussen 1937 en 1949 aan het boek, waarin invloeden zijn terug te vinden van verschillende Europese mythologieën, zijn interesse in taalkunde en zijn gruwelijke ervaringen in de Eerste Wereldoorlog. Al sinds de oorlog is hij bezig met het ontwikkelen van een fictionele mythe, een vorm van mythopoeia. Maar het is het succes van The Hobbit waardoor de uitgever aandringt op ‘meer hobbitverhalen’. Het complete oorspronkelijke manuscript, opgeslagen in de J.R.R. Tolkien Collectie, bedraagt 9250 pagina's. Korte samenvatting: de drager van de ring moet de ring terug in het vuur gooien waar hij uit komt. En ondertussen zorgen dat hij uit de handen van de heer van de duisternis Sauron en zijn vazallen blijft.

1974: in de ban van In de ban van de ring

Auteur van dit stuk krijgt de drie delen van In de ban van de ring in de fraaie dundrukuitgave van Het Spectrum in één band, met de tekeningen van Cor Blok op de cover. In het boek met leeslint zit een losse kaart van Midden-Aarde. Na het eerder lezen van de driedelige pocketeditie leest hij deze uitgave nog eens tweemaal achter elkaar.

In de ban van de ring, de Nederlandse dundrukuitgave van The Lord of the Rings.

1978: eerste verfilming The Lord of the Rings, de Bakshi-versie

Het is Ralph Bakshi, de maker van de scabreuze Fritz the Cat-animatiefilm, die een redelijk geslaagde poging doet om The Lord of the Rings te verfilmen, als animatiefilm, gebruikmakend van overgetekende live action -beelden met de zogenaamde rotoscooptechniek. Niet de minste filmmakers hebben overwogen om zich aan het oeuvre van Tolkien te wagen, van Michelangelo Antonioni tot aan poppenfilmer Jim Henson, maar het is vooral het oordeel van Stanley Kubrick dat lang boven de boeken blijft hangen: ‘Onverfilmbaar’. De animatiefilm wordt redelijk ontvangen, maakt zelfs winst, maar het beloofde tweede deel blijft uit. De eerste poging blijft een onvoltooide. Pas in 2001 kan Peter Jackson met zijn filmtrilogie aan een triomftocht beginnen.

Gandalf in de animatiefilm The Lord of the Rings uit 1978. Beeld Getty Images

1996: A Game of Thrones verschijnt, eerste deel van George Martins boekenreeks A Song of Ice and Fire

A Game of Thrones verschijnt, het eerste deel van A Song of Ice and Fire van George R. R. Martin, oorspronkelijk bedoeld als een driedelige fantasyserie. Die is gebaseerd op de middeleeuwse Europese geschiedenis, met name de Rozenoorlog (1455-1485), waarin de adellijke huizen van Lancaster en York om het koningschap van Engeland vechten – maar dan met magie en draken. En met de huizen Stark (uit het Noorden) en Lannister (uit het Zuiden), en diverse andere complexe aanspraken op de troon. Aanvankelijk zit de vaart er bij Martin goed in: A Clash of Kings verschijnt al in 1998 en A Storm of Swords in 2000.

Inmiddels moet de boekenserie zeven delen gaan beslaan, waarbij de ongeduldige fans nog altijd wachten op The Winds of Winter en het slotdeel A Dream of Spring. Heeft schrijver Martin eigenlijk nog wel tijd om zich bezig te houden met de basismythologie van Westeros, nu hij betrokken is bij het hele spin-offcircus rond Game of Thrones? En een circus is het: heeft u de House of the Dragon Dracarys-app al gedownload, waarmee een draak kan worden opgevoed als ware het een Westeros-tamagotchi? Wie heeft er dan nog tijd voor een vuistdikke fantasyroman?

Het eerste deel van A Song of Ice and Fire van auteur George Martin verschijnt in 1996.

2001-2003: The Lord of the Rings-filmtrilogie van regisseur Peter Jackson verschijnt

Er zijn aanvankelijk misschien fundamentalistische Tolkienfans die vinden dat de films van de Nieuw-Zeelandse regisseur Peter Jackson niet helemaal het evangelie van Tolkien volgen (waar is de geliefde en mysterieuze figuur Tom Bombadil gebleven uit Tolkiens eerste boek?), maar aan het eind van de rit is duidelijk dat er geschiedenis is geschreven in Nieuw-Zeeland, waar alle landschappen van Midden-Aarde spectaculair in beeld zijn gebracht. Tegen de tijd dat het magnifieke slotdeel wordt uitgebracht is het pleit beslecht. The Return of the King wint elf Oscars, na elf nominaties, waaronder die voor beste film en beste regisseur. Daarmee is het de eerste fantasyfilm die de hoogste filmprijs wint. En dan te bedenken dat Jackson er aanvankelijk voor moest vechten om de hele geschiedenis niet in één film te proppen.

De drie The Lord of the Rings-films van regisseur Peter Jackson: The Fellowship of the Ring (2001), The Two Towers (2002) , The Return of the King (2003)

17 april 2011: Winter is Coming, de eerste aflevering van de Game of Thrones-tv-serie

Winter is Coming, de eerste aflevering van Game of Thrones, wordt uitgezonden. Streamingdienst HBO heeft de rechten van A Song of Ice and Fire al in 2007 verworven, na het verschijnen van de vierde roman in de serie. Het eerste tiendelige seizoen van de HBO-serie Game of Thrones is meteen goed voor dertien Emmy-nominaties. In totaal zal de serie 164 nominaties ontvangen, waarvan hij er 59 wint; in 2015 wint de serie twaalf Emmy’s na 24 nominaties, nog altijd een record. Maar het had ook heel anders kunnen lopen. De allereerste pilotaflevering van showrunners David Benioff en D.B. Weiss keurt HBO af na er één blik op te hebben geworpen. Warrig, geen touw aan vast te knopen, onduidelijke familieverbanden. Maar kennelijk geloven ze nog wel in het project in zijn geheel. Negentig procent wordt opnieuw gedraaid, met een nieuw scenario en met een nieuwe actrice (Emilia Clarke) als Daenerys Targaeryen, die in de jaren daarna zal uitgroeien tot een van de populairste personages uit de seriegeschiedenis. Niet zo gek, want ze is natuurlijk Daenerys Stormborn of the House Targaryen, First of Her Name, the Unburnt, Queen of the Andals and the First Men, Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains en Mother of Dragons. Aangenaam.

Cast en crew van Game of Thrones (vijfde van links: Carice van Houten) zijn blij met hun Emmy Awards in 2015. Beeld FilmMagic

2012-2014: The Hobbit-filmtrilogie van regisseur Peter Jackson verschijnt

De prequel-films van de buitengewoon succesvolle The Lord of the Rings-filmtrilogie zijn gebaseerd op een relatief dun kinderboek uit 1937, maar Peter Jackson walst het oorspronkelijke verhaal over de avonturen van Bilbo (gespeeld door Martin Freeman) flink uit door allerlei thema’s te plukken uit de eindeloze appendixen die Tolkien aan zijn hoofdwerk heeft toegevoegd. Het levert drie bioscoopfilms op: An Unexpected Journey (2012), The Desolation of Smaug (2013) en The Battle of the Five Armies (2014). Laten we eerlijk wezen: de The Hobbit-filmtrilogie probeert het gebrek aan verhalende kracht te compenseren door een overdosis aan special effects in eindeloos uitgerekte scènes, maar dit werk haalt het niet bij het oorspronkelijke Ring-films. Neemt niet weg dat er ongeveer drie miljard dollar mee wordt verdiend in de bioscoop.

Martin Freeman als Bilbo Balings in de Hobbit-films (2012-2014).

2 juni 2013: de Red Wedding gaat viral

Het is de negende aflevering van het derde seizoen van Game of Thrones, de officiële titel is The Rains of Castamere, een aflevering die zal eindigen met een grote huwelijksbanketscène. Lezers van de boeken weten wat er staat te gebeuren en een aantal richt hun iPhone op de naïeve kijkers in de kamer die nog níet weten wat die sadist van een George R.R. Martin heeft verzonnen: een bloedbad waarbij een groot deel van de hoofdrolspelers wordt vermoord. Vandaar dat de aflevering beter bekend is als de Red Wedding. De gefilmde reacties – handen voor de mond, opengesperde ogen, kreten van ontzetting – gaan viral. Dit is het moment waarop Game of Thrones de populairste en meest besproken televisieserie van zijn tijd wordt.

Scène in de aflevering van Game of Thrones die bekend werd als de Red Wedding.

19 en 26 juni 2016: de beste aflevering(en) van Game of Thrones

Eindeloze discussies zijn er online gevoerd over wat de beste aflevering van Game of Thrones is, moeilijk genoeg als we de bekende GoT-watcher Alan Sepinwall volgen, die schreef dat het per definitie een serie van scènes is: ‘scènes die in in ons geheugen staan gegrift’ (zie ook Red Wedding). We kiezen zelf voor de twee afleveringen, een epische dubbelaar, aan het slot van seizoen zes: The Battle of the Bastards en The Winds of Winter, met de bevrijding van Sansa Stark uit de handen van haar sadistische echtgenoot en de afrekening van koningin Cersei Lannister met al haar tegenstanders in een meesterlijk gecomponeerde scène, die herinneringen oproept aan de beroemde eindscène van Coppola’sThe Godfather. Helemaal geen gekke vergelijking in dit geval.

De beste aflevering van Game of Thrones (volgens de auteur van dit stuk): The Winds of Winter.

november 2017: Amazon betaalt 250 miljoen dollar aan de erven Tolkien

De deal die Amazon sluit met de familie Tolkien om voor 250 miljoen dollar de rechten te bemachtigen (voor de neus van Netflix weg) voor een serie van maar meteen vijf seizoenen, moet een van de grootste mediadeals uit de geschiedenis zijn. Amazon zal er, los van dat enorme bedrag voor de rechten, een miljard dollar in steken, waardoor de The Lord of the Rings: The Rings of Power ongetwijfeld een van de duurste series ooit wordt. Er staat dus wat op het spel. Het rechtenpakket beperkt zich overigens tot de mythologie van het Tweede Tijdperk, door Tolkien en na zijn dood door zijn zoon uitgewerkt in de zogenaamde appendix-boeken, die de voorgeschiedenis van de avonturen uit The Hobbit en The Lord of the Rings (in het Derde Tijdperk) beschrijft. Verwacht dus niet, à la Breaking Bad en prequel Better Call Saul, een kosmische botsing van twee series. De makers van de nieuwe serie moeten zich ver van het Derde Tijdperk en van Bilbo, Frodo en Gollem houden.

Elijah Wood speelt Frodo in de The Lord of the Rings-filmtrilogie. Beeld Imageselect

19 mei 2019: The Iron Throne, de slotaflevering van Game of Thrones

Tegen de tijd dat de slotaflevering van Game of Thrones (The Iron Throne, seizoen acht, zesde aflevering) wordt uitgezonden zijn veel fans van de serie kennelijk vergeten dat we ons in een wreed universum bevinden. Is niet in het eerste seizoen al de hoofdpersoon onthoofd, nota bene gespeeld door de, toen nog, bekendste acteur? Sean Bean, de enige acteur die schitterend aan zijn eind komt in zowel de The Lord of the Rings-films (als Boromir) als in Game of Thrones (als Lord Stark), krijgt een soort cultstatus als acteur die in elke grote rol sneuvelt. (Naar verluidt eist hij de laatste jaren dat zijn personages blijven leven.)

Nee, die laatste aflevering is niet de beste. Er worden iets te veel verhaaldraden afgeraffeld; het heeft allemaal, volgens deze krant, ‘iets te veel het karakter van het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering’. En dat verwachte happy end met de twee hoofdpersonen omringd door hun drakenkinderen komt er natuurlijk niet. Integendeel, alles ligt in de as. Maar als ons favoriete personage Arya Stark (Maisie Williams) in de slotbeelden op reis gaat om erachter te komen wat er ‘ten westen van Westeros’ ligt, slaat de ontroering toch toe. Niet alleen vanwege de acht seizoenen die we met de familie Stark hebben doorgebracht, maar ook door de thematische echo met het slot van The Lord of the Rings, als Frodo het zeegat kiest vanuit de Grijze Havens, richting het onbekende Westen.

Maisie Williams als Arya Stark in Game of Thrones.

21 augustus 2022: de HBO-serie House of the Dragon begint

Eerste aflevering van het tiendelige eerste seizoen van House of the Dragon, op HBO Max. Als prequel speelt de serie zich 172 jaar voor de geboorte van Daenerys Targaryen af, de ‘mad queen’ uit Game of Thrones. House of the Dragon beschrijft de periode dat de Targaryens op de troon in King’s Landing zaten, voordat de Lannisters de boel overnamen. En dat zal uiteindelijk tot de burgeroorlog in Westeros leiden die in Game of Thrones centraal staat. Voordat Daenerys drakenmoeder wordt waren draken mythische wezens uit een versteend verleden, maar niet in dit tijdperk. En we weten inmiddels welke schade de draken kunnen aanrichten.

Nieuwe cast, maar deels herkenbare locaties, inclusief de ijzeren troon zelf, en nog altijd op het werk van George R.R. Martin gebaseerd. Niet op een van de romans uit zijn A Song of Ice and Fire-reeks, maar op het in 2018 verschenen prequel-boek Fire & Blood, minder een roman, meer een fictieve geschiedeniskroniek van het geslacht Targaryan. De makers van de serie kunnen met dit materiaal nog alle kanten op. En ter mogelijke geruststelling: een van de nieuwe showrunners van House of the Dragon is Miguel Sapochnik, als regisseur verantwoordelijk voor een aantal klassieke afleveringen van Game of Thrones, waaronder Battle of the Bastards (zie: de beste aflevering(en)).

Milly Alcock als Princess Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon (2022).

2 september 2022: op Amazon begint The Rings of Power

Eerste aflevering van The Lord of the Rings: The Rings of Power op Amazon Prime Video, een achtdelige serie die zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen in de hoofdboeken over Midden-Aarde en de films van Peter Jackson afspeelt. Verwacht wel het smeden der ringen van de macht (waaronder die ene ring), de komst van de dark lord Sauron (meer in de klassieke monstermodus dan als het bekende boze, alziende oog) en diverse groepen mensen, elfen en dwergen die hier de basis leggen voor nog eeuwen durend wantrouwen. Maar verwacht geen hobbits dus. Wel weer: een jonge versie van Galadriel (nu een rol van Morfydd Clark, in de films van Jackson zo koninklijk gespeeld door Cate Blanchett). En dat kan allemaal, want elfen worden duizenden jaren oud. En we keren terug naar de dwergenstad Khazad-dûm, in Frodo’s tijd beter bekend als Moria, waar Gandalf (‘You shall not pass!’) in een kloof verdwijnt. Gaan we ooit weer zulke scènes zien?

Morfydd Clark als Galadriel (links) in The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022).

Vanaf 21 augustus: House of the Dragon op HBO Max De serie beslaat tien afleveringen en speelt zich een paar honderd jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af. In deze prequel zit House Targaryen nog op de iron throne. Paddy Considine speelt koning Viserys Targaryen, de vijfde koning van de Zeven Koninkrijken, beter bekend als Westeros. We verheugen ons vooral op Matt Smith als prins Daemon Targaryen, al was het maar omdat hij zo sterk was als prins Philip in The Crown.