Vonnis levert Johnny Depp 7,8 miljoen euro en een gekantelde publieke opinie op

Johnny Depp verlaat de rechtszaal in Fairfax, Virginia. Beeld Getty Images

De rechtszaak waarin Johnny Depp en Amber Heard elkaar van huiselijk geweld beschuldigden, was de afgelopen zes weken via internet te volgen. Op sociale media werd gesmuld van de videobeelden en ander bewijsmateriaal dat de 58-jarige acteur en de 36-jarige actrice in de rechtbank in Virginia tegen elkaar in stelling brachten. De relatie van de Hollywoodsterren bleek er een vol excessief drugsgebruik, geweld en vernederingen. De jury oordeelde dat Heard ten onrechte Depps reputatie heeft bezoedeld door zichzelf af te schilderen als slachtoffer van huiselijk geweld.

Depp toonde zich opgelucht over de uitspraak. ‘De jury heeft me mijn leven teruggegeven’, stelde hij in een verklaring. ‘Ik heb lang nagedacht of ik de gang naar de rechter moest maken, vanwege alle juridische obstakels en de wetenschap dat mijn leven onderwerp zou worden van een mondiaal spektakel. Maar vanaf het begin was het mijn doel om de waarheid aan het licht te brengen. Dat verdienden mijn kinderen en alle anderen die mij zijn blijven steunen. Het geeft een bevredigend gevoel dat dat doel nu is gerealiseerd.’

Heard vertrok zonder commentaar te geven uit de rechtbank. Op Twitter zei ze ‘aangeslagen’ te zijn door de uitspraak, omdat ‘het torenhoge bewijs blijkbaar niet genoeg was om het te kunnen opnemen tegen de macht en invloed van mijn ex-man. Nog sterker teleurgesteld ben ik over de gevolgen van deze uitspraak voor vrouwen. Dit betekent een stap terug. Een stap terug voor iedereen die vindt dat geweld tegen vrouwen serieus moet worden genomen.’

Depp had zijn ex-vrouw aangeklaagd, omdat zij zichzelf in 2018 in een opiniestuk in The Washington Post beschreef als slachtoffer van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, was het duidelijk dat hij als dader werd afgeschilderd. De jury ging oordeelde dat Depp daarmee ten onrechte reputatieschade heeft opgelopen. Daarom moet Heard 7,8 miljoen euro overmaken naar Depp.

De jury wilde in eerste instantie een bedrag van 14 miljoen euro toekennen, maar doordat federale wetten in Virginia maximum geldstraffen hanteren, viel het uiteindelijke bedrag lager uit. Per saldo gaat daar nog 1,8 miljoen euro van af. Dat bedrag moet Depp naar Heard overmaken omdat een uitspraak van Depps advocaat als ‘lasterlijk’ werd bestempeld, namelijk dat Heards aantijgingen ‘een hoax’ zouden zijn, met als doel te profiteren van de wereldwijde #MeToo-beweging.

Amber Heard verlaat de rechtszaal in Fairxfax, Virginia. Beeld Los Angeles Times via Getty Imag

Wodkafles

Tijdens de rechtszaak vlogen de aantijgingen over en weer. Depp vertelde dat hij zijn vingertopje verloor, nadat een woedende Heard een fles wodka naar hem had gegooid. Heard zei op haar beurt dat Depp haar onder invloed van drank en drugs fysiek en seksueel misbruikte. Maar volgens Depp was het Heard die de gewelddadige confrontaties opzocht. Met de uitspraak schaart de jury zich achter Depps weergave van de gebeurtenissen.

Op sociale media is dit inkijkje in twee getroebleerde sterrenlevens druk becommentarieerd. Het aantal keren dat een fragment over het scheidingsdrama werd aangeklikt, passeerde ruimschoots de 10 miljard. Op Twitter waren hashtags als #JusticeForJohnny en #AmberHeardIsAPsychopath trending topics. Depp kon rekenen op veel online steun, terwijl Heard in TikTok-filmpjes werd ‘ontmaskerd’, waarbij ze werd afgebeeld met een pinokkioneus. Dat de rechtszaak haar imago geen goed deed, bleek al toen ze begin mei haar hele pr-team ontsloeg.

De komende tijd moet uitwijzen wat de zaak betekent voor de carrières van het voormalige liefdeskoppel. Duidelijk is wel dat Depp de toekomst een stuk rooskleuriger tegemoet zal zien dan Heard.