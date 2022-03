‘Vonnegut schreef over de hel van de oorlog en liet tegelijkertijd mensen lachen’

Bram Suijker in ‘Slachthuis vijf’ van Theater Rotterdam. Beeld Sanne Peper

Toen regisseur Erik Whien en zijn acteurs zes weken geleden begonnen aan de repetities voor Slachthuis vijf, hadden ze niet kunnen bevroeden dat beelden uit hun voorstelling, over het geweld en de absurditeit van een oorlog, nu dagelijks op de journaals te zien zouden zijn.

Al lang voor de oorlog in Oekraïne wilde Whien dit ‘magistrale anti-oorlogsboek met vliegende schotels erin’ naar het theater brengen. ‘Het verhaal gaat in wezen over hoe wij de dood in ons leven moeten accepteren, als we niet gek willen worden.’ Toen drukte dat andere grote thema, de oorlog, zich onverbiddelijk meer naar de voorgrond. ‘Dat maakt de voorstelling waarachtiger. De toon is anders geworden.’

Slachthuis vijf is het meesterwerk van de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut uit 1969. Vonnegut was als jonge soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Dresden toen de stad werd gebombardeerd. Het duurde 24 jaar voordat hij erover kon schrijven. En toen was het ook gelijk goed raak, zegt Whien. ‘Vonnegut is in de hel geweest. Die heeft hij met eigen ogen gezien. Daarna deed hij het onmogelijke: hij schreef erover en liet tegelijk mensen lachen.’

Het boek bevat gruwelijke en helaas nog altijd herkenbare oorlogsverslagen. Whien: ‘Hij schrijft over hoe het was in de kampen en in Dresden terwijl de bommen vielen. Hij vertelt hoe het was om na het bombardement door Dresden te lopen, toen het eruitzag als de maan. Alles was weg, elke vorm van leven was verwoest. Zelf had hij het overleefd, doordat hij in een slachthuis kon schuilen.’

Dat is wat de echte Vonnegut heeft meegemaakt. In het boek heeft hij een alter ego, Billy Pilgrim, in de voorstelling gespeeld door Bram Suijker. Ook Billy was in Dresden, maar na de oorlog wordt hij door aliens ontvoerd. Hij wordt tentoongesteld op hun planeet Tralfamadore. Daar leert hij dat tijd geen lineair begrip is, maar dat verleden, heden en toekomst tegelijkertijd plaatsvinden. Al in de oorlog is Billy losgeraakt van de tijd. Hij is een ‘tijdsspasticus’, hij reist in het verhaal kriskras door de tijd. Van Dresden naar Tralfamadore naar de succesvolle optometriepraktijk die hij na de oorlog onderhoudt.

Whien: ‘Vonnegut wilde geen moralistisch anti-oorlogsboek schrijven. Hij was ambitieuzer: hij wilde het zware en het lichte met elkaar verbinden, doodsangst met humor, zoals ook een toneelschrijver als Samuel Beckett dat doet. Dat trok me erin aan.’

Whien geldt als dé Beckett-regisseur van de laatste jaren en maakte memorabele bewerkingen van Wachten op Godot, Eindspel en Krapp’s laatste band, voorstellingen waar totale uitzichtloosheid hand in hand gaat met zwarte humor die sprankjes hoop geeft. Dat geldt ook voor zijn vorige boekbewerking bij Theater Rotterdam: Verdriet is het ding met veren.

Bram Suijker en Hannah Hoekstra in ‘Slachthuis vijf’ van Theater Rotterdam. Beeld Sanne Peper

Slachthuis vijf past prima in dat rijtje. Whien: ‘Fascinerend vind ik de filosofische gesprekken die Billy Pilgrim voert met die aliens. Die leren hem hoe hij de dood kan accepteren in het leven. Zij weten als geen ander hoe dat moet, want zij leven in vier dimensies. Zij weten altijd al de afloop van de dingen die gebeuren, dat er geen vrije wil bestaat. Ingrijpen heeft geen zin. Oordelen evenmin. Daarin zijn ze een soort boeddhisten. Alles glijdt van ze af, als water van een eend.’

Zo is Billy ook. ‘Hij is heel passief. Zo speelt Bram hem ook. Hij reageert enkel op de mensen om hem heen, zoals de oorlogszuchtige soldaat (Jip van den Dool) of de extreme pacifist (Hannah Hoekstra). Billy kiest geen kant, hij laat zich met de stroom meevoeren.’

Misschien is het een posttraumatische stressstoornis of misschien is Billy domweg gek geworden na de oorlog. Voor Whien is Slachthuis vijf vooral een perfecte weergave van het absurdisme. Er is niets nuttelozer dan een oorlog. Vonnegut laat zien hoe je daarmee kan leven.

‘Filosofen als Sartre en Camus stellen het zo: het leven is zo zinloos dat je twee dingen kunt doen: jezelf van kant maken of erom lachen en doorgaan. Ik kies voor dat laatste. Als je op tv kinderen in vernielde straten ziet en mensen in schuilkelders, dan moeten we proberen daar ook mooie momenten tegenover te stellen. Anders wordt het ondraaglijk. Die dualiteit vind ik in kunst. Theater. De beste voorstellingen zijn gitzwart en tegelijk ongelofelijk grappig.’

Slachthuis vijf, première 18 maart in Theater Rotterdam. Tournee t/m 8 mei.