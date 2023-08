Volop humor en komedie in het drama ‘Antonius en Cleopatra’ van Shakespearetheater Diever ★★★☆☆

‘Antonius en Cleopatra’ door het Shakespearetheater Diever. Beeld Koen Timmerman

Cleopatra als strenge meesteres en Antonius als haar seksslaaf: je moet maar durven als regisseur. En Jack Nieborg, regisseur van de jaarlijkse zomerspelen in het Drentse Diever, durft het: hij laat in de beginscène Antonius opkomen in een leren tuigje en Cleopatra met een zweep. Het is duidelijk: de Egyptische koningin is niet alleen meesteres over haar minnaar, maar ook heerseres over haar rijk, en het Romeinse rijk zal ze uiteindelijk doen wankelen.

Shakespeares Antonius en Cleopatra is in Diever, waar sinds 1946 jaarlijks een Shakespearestuk in het openluchttheater wordt opgevoerd, nog niet eerder gespeeld. Ter vergelijking: Midzomernachtdroom al negen keer. Niet verwonderlijk, omdat de meer luchtiger stukken hier populairder zijn. Zeker: ook Koning Lear, De koopman van Venetië en Macbeth waren in het verleden te zien, maar die stukken kennen toch meer interessante zijwegen dan de onfortuinlijke liefdeswoede van Antonius en Cleopatra.

Over de auteur Hein Janssen schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant over theater en richt zich vooral op toneel en musical.

Het is een ongemakkelijk stuk, met veel personages en onderlinge strijd, zowel tussen de geliefden als tussen de twee grootmachten, maar echt meeslepend wordt het niet. Uiteindelijk leidt het tot de dood van beide protagonisten, inclusief de beroemde scène met de giftige slang.

Met de opnieuw knap tot een hechte eenheid gesmede spelersgroep lukt het Nieborg ook nu volop humor en komedie in dit drama te slepen. Zo heeft hij tal van gimmicks tussen spelers onderling en met het publiek ingelast. Cleopatra roept een paar keer de souffleur te hulp, als teken dat het haar echt niet interesseert, en de actrice die haar speelt, een ontketende, op full speed spelende Inge Wijers, blijkt op de première jarig en midden in het stuk zingen bijna duizend man dus Lang zal ze leven voor haar. Muzikanten spelen bewust knettervals een paar trompetnummers (ik meende hierin de invloed van de culthit Dance, Cleopatra, Dance van Prince Buster te herkennen) en de geluidsman wordt terechtgewezen. Het zijn metagrapjes die je als geïnteresseerde toeschouwer toch min of meer uit het stuk halen. Je kunt ook te ver gaan in je hang naar toegankelijkheid.

Siebren de van der Schueren als Octavius Caesar in ‘Antonius en Cleopatra’ door het Shakespearetheater Diever. Beeld Koen Timmerman

Waar Nieborg dan wel weer in slaagt, is het optimaal benutten van het enorme podium, met aan beide zijden de publiekstribunes. De spelers komen van voor naar achteren en van links naar rechts op en af, of verdwijnen zelfs in de catacomben. Prachtig is de manier waarop een zeeslag tussen de Romeinen en de Egyptenaren wordt verbeeld met meters voile waarop kleine scheepjes varen. Ook de sterrenhemel die via de mobiele telefoons van het publiek tevoorschijn wordt getoverd is feeëriek.

Naast de superactieve Inge Wijers is Anne Peter van Muijen een voornamelijk opgewonden Antonius, en Siebren de van der Schueren een bedachtzame Caesar. Maar de belangrijkste troef van het Shakespearetheater in Diever is en blijft het openluchttheater zelf. Nergens vallen natuur en theater zo mooi samen als in die wonderlijk intieme en toch zo weidse open plek in het bos.