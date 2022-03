Volkstuin Complex is een frisse nieuwe komedie met fijne liedjes en een gevatte tekst ★★★★☆

Daniel Cornelissen, Ricky Koole, Tina de Bruin en Rop Verheijen in Volkstuin Complex. Beeld Raymond van Olphen

Noem haar gerust koud, afstandelijk of eenzaam, maar schrijver Miranda de Hoop heeft haar huisje tussen de volkstuintjes niet voor niets gehuurd. Ze moet schrijven! Er wordt hard gewerkt aan een ‘extreem gewelddadige, feministische thriller’, terwijl boekhouder en uitgever in Miranda’s nek hijgen. Terwijl de schrijver zich verschanst achter haar laptop, wordt zij continu gestoord door de andere bewoners van het complex. Er is de regelzieke toezichthouder Barry (Daniel Cornelissen), de oude hippie Joop (Rop Verheijen), de mysterieuze ‘asbestman’ Evert (ook Rop Verheijen). En Miranda’s oude moeder Anneke (Tina de Bruin) komt steeds langs om tuinkabouters te bezorgen.

Volkstuin Complex is een frisse nieuwe komedie met vlotte vertelvorm: de scènes in de volkstuin worden afgewisseld met fijne liedjes van Jan en Keez Groenteman, die zelf ook rolletjes spelen. Jibbe Willems schreef een gevatte tekst met satirische verwijzingen, waarin vooral Miranda zelf (een sterke rol van Ricky Koole) een interessant personage blijkt te zijn. Omdat we via haar schrijfsels naar de volkstuin kijken, kunnen de absurditeiten die plaatsvinden worden beschouwd als een inkijkje in haar duistere brein. Miranda is niet makkelijk te peilen: hoe is de relatie met haar moeder en de mannen in haar leven, en hoe ver is zij bereid om te gaan voor haar kunst?

Een komedie als Volkstuin Complex had met gemak kunnen verzanden in een avondje brave sketches met voorspelbare typetjes. Maar het creatieve team van regisseur Marije Gubbels heeft hier duidelijk een andere afslag genomen, waarin zwarte humor en thrillerelementen een rol spelen. Dat heeft iets bijzonders opgeleverd. De toeschouwer zal de volgende dag denken: heb ik nu raar gedroomd of heb ik écht naar dansende aubergines en bloemkolen zitten kijken?

Volkstuin complex Theater ★★★★☆ Door Bos Theaterproducties. Script: Jibbe Willems. Muziek: Jan en Keez Groenteman. Regie: Marije Gubbels. 20/3, DeLaMar Theater Amsterdam. Tournee t/m 10/6.