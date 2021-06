Volkskrant zoekt een correspondent Centraal en Oost-Europa

Een hardloper voor het parlement van Hongarije in Boedapest. Beeld Akos Stiller

Polen en Hongarije zijn in de Europese Unie de stoutste jongens van de klas, met aanvallen op de rechterlijke macht, de media en andere pijlers van de democratie. In Tsjechië zit een Trumpiaanse premier die het land als een bedrijf wil besturen, terwijl landen als Roemenië en Bulgarije kampen met een ‘braindrain’ van vertrekkende jongeren. Rusland en China mengen zich ondertussen in de regio met slimme geopolitieke investeringen. Het roept allemaal de vraag op welke kant de regio zich op beweegt: west- of oostwaarts?

Wij zoeken een correspondent die deze ontwikkelingen haarscherp kan duiden voor onze lezers. Iemand die graag het land in trekt, voor reportages die inzichtelijk maken hoe het beleid waarover politici ruziën uitpakt voor de burgers. Welke creatieve oplossingen bedenken lhbti-jongeren om zich staande te houden in landen waar hun vrijheden steeds verder worden ingeperkt? Gaan de kolenmijnen in Polen en Bulgarije definitief dicht, en wat gaan de tienduizenden mijnwerkers dan doen?

We zoeken iemand die naast politieke, economische en maatschappelijke verhalen, ook oog heeft voor kunst, sport en religie. Iemand die net zo graag een lokaal beroemde tiktokker opzoekt, als een Hongaarse dichter of een gepensioneerde mijnwerker met heimwee naar de sovjetjaren. De ideale kandidaat heeft een diepmenselijke blik, en kan zich inleven in de betrokkenen, ook als die geheel anders in het leven staan.

Ervaring in de schrijvende journalistiek en beheersing van alle genres zijn vereist. Reportages vormen het hart van het werk, maar de ideale kandidaat schrijft ook heldere politieke analyses en speurt voortdurend naar interessante denkers voor verdiepende interviews.

Het gaat om een freelance correspondentschap.

Voor nadere informatie kun je terecht bij chef Buitenland Marjolein van de Water (m.vandewater@volkskrant.nl). Motivatiebrieven met drie voorbeelden van recent gepubliceerd werk kunnen tot 13 juni naar adjunct-hoofdredacteur Annieke Kranenberg (a.kranenberg@volkskrant.nl).