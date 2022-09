Volkskrant-theaterredacteur Herien Wensink ontvangt eerste Loek Zonneveld Pen

Beeld Rebecca Fertinel

Volkskrant-recensent Herien Wensink heeft de eerste Loek Zonneveld Pen gekregen, een nieuwe prijs voor ‘uitmuntende theaterkritiek’. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt op het Nederlands Theater Festival. De Loek Zonneveld Pen is een initiatief van Theaterkrant en De Groene Amsterdammer, om theaterkritiek te eren en te bevorderen. De prijs is vernoemd naar de in 2018 overleden theaterrecensent Loek Zonneveld, die met zijn immense kennis van het Nederlandse theater en zijn gretigheid om nieuwe voorstellingen te zien groot aanzien genoot in het veld.

De jury werd gevormd door theatermakers Rosa Asbreuk en Mariana Aparicio Torres, choreograaf Nicole Beutler en journalist Joost de Vries. Over Herien Wensink zegt de jury: ‘Ze schrijft geëngageerd, gelaagd, verdiepend en spoort op een vruchtbare manier het gesprek over de (podium)kunsten aan. Deze recensent is bevlogen en zet de lezer aan tot verder denken en associëren. Ook voorziet deze persoon de voorstellingen van context en in diens stukken lees je kennis van en liefde voor het veld.’

Herien Wensink (1977) is sinds 2017 theaterredacteur bij de Volkskrant. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en algemene cultuurwetenschappen in Amsterdam. Eerder was zij tien jaar cultuurredacteur bij NRC Handelsblad. Naast haar werk voor de Volkskrant schrijft Wensink romans. De Loek Zonneveld Pen bestaat uit een trofee gemaakt door beeldend kunstenaar en theatermaker Roos Visser. Het is een zogenaamde doorgeefprijs: de houder mag zelf weten aan wie en wanneer zij de prijs doorgeeft.