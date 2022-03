Volkskrant-journalist Huib Modderkolk wint Nieuwspoort Prijs van het Vrije Woord 2022

Huib Modderkolk. Beeld Simon Lenskens

De prijs wordt op 13 april aan Modderkolk uitgereikt in Nieuwspoort in Den Haag, tijdens het 60-jarig bestaan van het internationale perscentrum. Modderkolk schrijft al jaren voor de Volkskrant over de ‘achterkant’ van nieuwe technologieën, over potentiële inbreuken op de privacy en de werkwijze van inlichtingendiensten. Hij schreef het boek Het is oorlog maar niemand die het ziet.

De jury van de Prijs van het Vrije Woord bestaat uit voorzitter Egbert Myjer (voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en Jeroen Smit, Lilian Gonçalves en de vorige winnaar, Minka Nijhuis. De prijs zal worden uitgereikt door de Haagse burgemeester Jan van Zanen.