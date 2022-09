Volkskrant-illustrator Jip van den Toorn wint Inktspotprijs voor beste politieke tekening

De winnende tekening ‘milieubewust’ van Jip van den Toorn. Beeld Jip van den Toorn

Dit jaar stuurden 43 tekenaars in totaal 129 inzendingen in voor de Inktspotprijs, die in 1994 voor het eerst werd georganiseerd en uitgereikt. De winnende tekening van Jip van den Toorn stond in mei dit jaar in de Volkskrant. ‘De tekenaar weet op doeltreffende en humoristische wijze het hypocriete gedrag van de milieubewuste mens te hekelen’, aldus juryvoorzitter Lotte Jensen. ‘De kleuren zijn fris, de vorm uiterst doeltreffend. Wie deze fraaie tekening ziet, moet lachen, maar kijkt tegelijkertijd in de spiegel.’

Jip van den Toorn (29) is de jongste cartoonist van de Volkskrant. Elke zaterdag staat er een beeldcolumn van haar op de opiniepagina. In november verschijnt haar boek Crisis!.

Alle inzendingen voor de Inktspotprijs zijn vanaf deze week te zien in een tentoonstelling die gelijktijdig wordt georganiseerd in het Ton Smitshuis in Eindhoven en in de centrale bibliotheken van Amsterdam en Den Haag. In 2023 gaat de expositie Inktspot! door naar andere steden.