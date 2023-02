Volkskrant-abonnees krijgen ook gratis online toegang tot AD, Trouw, Het Parool en regiokranten

DPG-kranten anno 2014. Beeld ANP

Abonnees van een van de nieuwstitels van DPG Media krijgen toegang tot alle nieuwstitels, zegt Bert Willemsen, directeur marketing van DPG Media. ‘Abonnees krijgen geen betaalmuur meer te zien en kunnen dus voortaan kiezen waar ze welk nieuws willen lezen. Hiermee geven we onze abonnementen meer waarde.’ Volgens Willemsen willen consumenten het nieuws vanuit verschillende perspectieven tot zich krijgen. De dienst is een vervolg op Topics, een in november vorig jaar gestopte app en site waar artikelen van DPG-kranten op te lezen waren.

Wie meerdere digitale abonnementen heeft, kan dus bezuinigen. DPG Media vreest desondanks geen verlies aan inkomsten. Uit onderzoek naar het abonneebestand blijkt dat er relatief weinig ‘dubbellezers’ zijn.

Met één login krijgen abonnees toegang tot alle online artikelen van de Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD en de zeven aangesloten regiotitels: Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN DeStem, PZC, Tubantia, de Gelderlander en de Stentor. De mogelijkheid om alle artikelen te lezen, is van toepassing op de abonnementsvormen Digitaal, Zaterdag + Digitaal of Compleet. Alleen ‘Digitaal Basis’-lezers vallen buiten de boot.

Verbinding

Waarom zouden lezers een digitaal abonnement nemen op de Volkskrant (3,50 euro per week) als ze met eentje op Het Parool (2,75 euro) ongeveer hetzelfde kunnen lezen? ‘We weten dat lezers een abonnement nemen op een titel waar ze zich verbonden mee voelen’, zegt een woordvoerder. ‘Bovendien blijft de toegang beperkt tot losse online artikelen. Het lezen van een complete digitale editie of een pdf-krant kan alleen bij de titel waar je abonnee op bent.’

Wat gebeurt er met het abonnementsgeld van een Trouw-abonnee die nu voornamelijk het AD gaat lezen? ‘Dat geld gaat uitsluitend naar de krant waar de lezer een abonnement op heeft’, zegt de woordvoerder.

Een soortgelijke bundeling met tijdschriften van DPG (onder meer Margriet, AutoWeek, Donald Duck, vtwonen) ligt in de lijn der verwachting. ‘Maar we gaan eerst ervaring opdoen met de nieuwstitels.’