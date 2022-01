Volim Te is een fantasievolle voorstelling die een belangwekkend verhaal vertelt ★★★☆☆

Vanja Rukavina en Gonca Karasu in 'Volim Te (Ik hou van jou') bij Bellevue Lunchtheater Beeld Foto Bart Grietens

Wat vertel je een kind over een afgrijselijke oorlog? Valt er te leven met het echte verhaal of kies je voor een spannend sprookje? En wat als dat kind volwassen wordt, en fantaseren of verzwijgen niet meer gaat? Bij vlagen heeft de nieuwe Bellevue-lunchvoorstelling Volim Te (Ik hou van jou) wel wat weg van de film La vita è bella, over een vader die een alternatieve werkelijkheid verzint om zijn zoontje te beschermen tegen de gruwelijke realiteit van het concentratiekamp.

Alleen gaat dit stuk van de jonge Kosovaars-Nederlandse toneelschrijver Vera Morina over de val van Srebrenica in 1995, toen onder toeziend oog van het Nederlandse bataljon Dutchbat 8.373 Bosnische moslimmannen werden afgevoerd en vermoord. Of nee: 8.373 uitverkoren Bosnische helden werden op levensgevaarlijke ruimtemissie gestuurd, om de aarde te beschermen tegen een fatale inslag van een ‘kankergrote’ meteoriet. Dat is althans hoe vader Sule (Vanja Rukavina) zijn dochter Ena (Gonca Karasu) geruststelt, als hij in een nachtelijke waanvoorstelling aan haar verschijnt.

Die fantasie levert een schitterende, magisch-realistische scène op, met Rukavina als zachtmoedige maar dappere astronaut, in een woonkamer die door het zwevend meubilair overtuigend transformeert tot ruimteschip (scenografie: Ascon de Nijs). Karasu verandert van de weeromstuit in de 9-jarige die Ena was toen haar vader verdween. Ontroerend. Haar onwetendheid symboliseert bovendien treffend het Hollandse geheugenverlies over deze tragedie.

In haar even fantasievolle als prettig aardse tekst wil Morina soms iets te veel uitleggen. Maar ze vertelt een belangwekkend verhaal, dat in de dienstbare regie van Abdel Daoudi, en dankzij de twee fijne spelers toch aangrijpend over het voetlicht komt.

Vanja Rukavina en Gonca Karasu in 'Volim Te (Ik hou van jou') bij Bellevue Lunchtheater Beeld Foto Bart Grietens