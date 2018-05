‘Verpletterend’ – het woord staat in trotse kapitalen tussen aanhalingstekens boven het lachende hoofd van schrijver Mano Bouzamour, op posters door het land. Het is de campagne voor zijn tweede roman Bestsellerboy. De ronkende quote zou afkomstig zijn uit de Volkskrant, zo staat erbij. Maar waar komt dat woord dan precies vandaan?

Een recensie van Bestsellerboy heeft de Volkskrant niet gepubliceerd. Begin mei stond er wel een interview met Mano Bouzamour in de krant, maar ook daarin komt het adjectief ‘verpletterend’ niet voor. Sterker, de zoektermen ‘verpletterend’ en ‘Mano Bouzamour’ leveren geen enkel stuk op in het Volkskrant-archief, ook niet ten tijde van zijn debuutroman.

Navraag bij uitgeverij Prometheus leert dat het woord ‘verpletterend’ afkomstig is van een persoonlijke mail die interviewer Steffie Kouters aan Bouzamour stuurde. Hij had voorafgaand aan het interview gevraagd wat Kouters van het boek vond.

Onfatsoenlijk en onwettig

‘Verpletterend bedoelde ik dubbelzinnig’, zegt Kouters nu. ‘Ik ben verbijsterd. Het is onfatsoenlijk en onwettig dat er uit mijn privémail is geciteerd voor een promotiecampagne. Meer wil ik er niet over zeggen.’

Bouzamour stuurde de mail door naar de uitgeverij, waar men ervan uitging dat de kwalificatie ‘verpletterend’ ook in het stuk zou komen. ‘Het was de eerste uiting van enthousiasme van een externe lezer’, zegt Job Lisman, hoofdredacteur van Prometheus. ‘Daar waren we erg blij mee.’

Voordat het interview in de krant werd geplaatst, waren de posters voor de campagne al gedrukt. ‘We hadden eerst moeten controleren of het woord ‘verpletterend’ ook in de krant werd gebruikt’, zegt Lisman. ‘Maar dat is helaas niet gebeurd. Vanzelfsprekend willen we dat quotes correct geciteerd worden.’

Prometheus heeft inmiddels excuses aangeboden aan de hoofdredactie van de Volkskrant voor de misleidende reclame. Lisman: ‘De posters worden zo snel mogelijk verwijderd en vervangen door posters met een andere quote.’