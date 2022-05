Voetbal, breakdance en spoken word versmelten in de dansshow FTBLL ★★★☆☆

Uit de dansvoorstelling ‘FTBLL’ van ISH Beeld Foto Sjoerd Derine



De voorste rijen van de Meervaart vullen zich met roodfluwelen stoelverhogers. In het Amsterdamse theater zoeken jonge voetbalfans naar hun plek voor de gedurfde voorstelling FTBLL - Can you kick it van choreograaf Marco Gerris (ISH). In deze multidisciplinaire voorstelling versmelt straatvoetbal en freestylevoetbal met breakdance en spoken word. Bijzonder is de rol van straatvoetbalicoon Edward van Gils. Deze vernieuwende mix van straatculturen is kenmerkend voor Gerris’ producties: onlangs deed hij dit in Elements of Freestyle ook succesvol met extreme sports, break en basketbal.

In FTBLL wisselen de disciplines elkaar af, staan ze tegenover elkaar en bewegen ze door elkaar heen. De lichamen van de spelers verraden hun achtergrond: de voetballers duwen hun neus lichtjes naar voren, de breakers zijn te herkennen aan hun huppende loopje. Waar de breakers het publiek overdonderen met hun acrobatiek, valt bij de straatvoetballers hun connectie met de bal op.

Edward van Gils in FTBLL Beeld Foto Sjoerd Derine

Inherent aan voetbal is wel dat spelers geen natuurlijk oogcontact maken met het publiek, en dat is soms jammer. Toch voel je de spanning als de Hongaarse Kitti Szász, viervoudig wereldkampioen freestylevoetbal, haar bal heen en weer wiegt op de achterkant van haar nek, even wacht, en het ding dan soepel via haar oren naar haar kruin laat rollen. Fraai is het ook als de freestylers in duo of drietal synchroon een truc uitvoeren.

Maar pas als een breaker een bal pakt, of een voetballer zich aan een handstand waagt, wordt hun gemeenschappelijke cultuur ontroerend voelbaar.

Scène uit 'FTBLL' van ISH Beeld Foto Sjoerd Derine