Vlotte biografie van de mopperkont die de Nederlandse sterrenkunde op de kaart zette ★★★★☆

Beeld Leonie Bos

Frederik Kaiser zou zelf waarschijnlijk geen goed woord hebben overgehad voor de biografie die wetenschapshistoricus Rob van den Berg over hem schreef. De 19de-eeuwse Leidse sterrenkundige stond bekend om zijn misprijzende klaagzangen en zijn weinig empathische commentaar op zo’n beetje alles en iedereen. ‘Er is niemand die zo superieur kon klagen als Frederik Kaiser’, aldus Van den Berg. ‘Hooggeachte en knorrige vriend’, luidde de aanhef van een brief aan Kaiser, afkomstig van Willem Vrolik, de secretaris van de voorloper van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ondanks – of misschien juist dankzij – alle gezeur, achterdocht en zelfbeklag is Een passie voor precisie een heerlijk boek over een belangrijke maar grotendeels vergeten Nederlandse wetenschapper.

Ja, er zijn kraters op de maan en op Mars naar hem genoemd, hij heeft zijn eigen planetoïde en de Leidse Cellebroersgracht, waar hij woonde, is later omgedoopt tot de Kaiserstraat. Maar slechts weinig mensen weten dat deze ziekelijke mopperkont de astronomie in Nederland op de kaart heeft gezet. Die werd begin 19de eeuw voornamelijk bedreven door enthousiaste amateursterrenkundigen (de zogeheten ‘konstgenoten’, die hun eigen telescopen bouwden), terwijl de beroepsastronomen zich behielpen met vrij krakkemikkige apparatuur op eenvoudige observatieplatforms. Het is aan Kaiser te danken dat rond 1860 de statige koepels van de Leidse Sterrewacht verrezen, uitgerust met professionele instrumenten.

Frederik Kaiser Beeld Getty

Frederik Kaiser (1808-1872), zoon van een Duitse immigrant, was toen de 50 al gepasseerd. In feite was hij zelf ook een ‘konstgenoot’, die de voorliefde voor de kosmos meekreeg van zijn oom. Op 18-jarige leeftijd kreeg hij een aanstelling als observator in Leiden, waar hij naar eigen zeggen elf jaar nutteloos doorbracht. Faam verwierf hij niet door zijn werk aan de universiteit, maar door zijn waarnemingen (met een geleende kijker op de tochtige vliering van zijn Leidse woning) aan de beroemde komeet Halley. Dat leverde hem een eredoctoraat op, en een paar jaar later een buitengewoon hoogleraarschap. In 1844 werd hij directeur van de (toen nog ondermaatse) sterrenwacht en begon hij met het waarmaken van zijn droom: een volwaardig observatorium in Leiden, gemodelleerd naar de prestigieuze Pulkowa-sterrenwacht in Sint-Petersburg.

Bekende Nederlander

1844 was ook het jaar waarin Kaisers beroemde boek De sterrenhemel verscheen, een van de eerste populaire astronomieboeken in Nederland. Want populariseren en enthousiasmeren kon hij als de beste; niet alleen in de collegezaal, maar ook voor het brede publiek. Mooi schrijven kon hij ook. ‘Onze aarde met het geheele planetenstelsel’, zo is te lezen in De sterrenhemel, ‘is (…) niet meer dan een druppel in de oceaan; een ondeeltje, welks plotselijke vernietiging geene merkbare verandering in het uitgestrekt gebied der schepping zoude te weeg brengen.’ En zo is het. De lezers smulden van dit soort tot de verbeelding sprekende kosmische inzichten; Kaiser was op slag een bekende Nederlander.

Ondertussen lag hij voortdurend in de clinch met alles en iedereen. Kaiser klaagde over zijn eigen observatoren (‘als ik ze niet kwijt weet te raken neem ik zelf wel ontslag en geef ik de astronomie in mijn vaderland over aan het waanzinnige jongere geslacht’), over zijn slechte gezondheid, de te hoge werkdruk, het belabberde Nederlandse weer, zijn te lage salaris en vooral de onkunde van zijn collega’s. Zo had hij geen goed woord over voor het werk van de broers Sjoerd en Dolf de Lange, die onder erbarmelijke omstandigheden in Nederlands Oost-Indië sterrenkundige metingen verrichtten om tot nauwkeuriger zeekaarten te komen.

Een stempel op de wetenschap

Het is slechts een van de talloze lezenswaardige verhalen in deze vlot geschreven biografie. Rob van den Berg heeft zijn boek ingedeeld in mooi afgebakende thematische hoofdstukken, die samen een compleet beeld schetsen van de man die vooral in de tweede helft van de 19de eeuw een stempel drukte op de Nederlandse wetenschap. Zo was hij de inspirator voor de latere (Leidse) Nobelprijswinnaars Hendrik Lorentz en Johannes van der Waals. Helaas komt niet helemaal uit de verf in welke mate grote sterrenkundigen als Jacobus Kapteyn en Jan Oort beïnvloed zijn door Kaisers werk.

De titel Een passie voor precisie is overigens uitstekend gekozen. Frederik Kaiser had een niet aflatende aandacht voor statistische methoden (een gloednieuw onderwerp in zijn tijd), de kwaliteit van zijn instrumenten en de invloed van meetonnauwkeurigheden en systematische fouten – ook dat komt in het boek allemaal uitgebreid aan bod. De ‘Freiherr von Missgeschick und Immerkrank’, zoals Kaiser zichzelf noemde in een brief aan zijn Duitse collega Carl Bruhns, kon daardoor wedijveren met de grootste Europese astronomen van zijn tijd en tilde de Nederlandse sterrenkunde definitief op een hoger plan.

Rob van den Berg: Een passie voor precisie – Frederik Kaiser (1808-1872), vader van de Leidse Sterrewacht. Prometheus; 383 pagina’s; € 30.