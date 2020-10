Vloggers overtreden regels met sluikreclame, stelt Reclame Code Commissie vast

De vlog van Monica Geuze waarin zij zelfbruiner Tanrevel aanraadt. Beeld YouTube-kanaal Monica Geuze

Kohnstamm stoorde zich aan het niet vermelden van reclame in een video van Geuze, waarin zij de Zweedse zelfbruiner Tanrevel aanprijst. Hij diende een klacht in tegen de influencers Monica Geuze en Anna Nooshin. Geuze heeft 1,2 miljoen volgers op Instagram, Nooshin een miljoen. Zij deelden op YouTube en Instagram video’s waarin ze de Zweedse zelfbruiner Tanrevel aanprijzen. Ze verbazen zich daarin over het ‘verbluffende’ resultaat van dit product, en bieden korting aan voor belangstellenden.

‘Ergerniswekkend’, vindt Kohnstamm, ‘Ik ben op zich niet tegen marketing, maar je moet wel helder zijn wanneer je reclame maakt.’ De video’s zijn in tegenspraak met het dringende advies van de Commissie: ‘Wees zo transparant mogelijk. De consument moet gemakkelijk kunnen begrijpen dat het om reclame gaat.’

Monica Geuze en Anna Nooshin vermelden in hun video’s nergens dat het om reclame gaat. In het geval van Geuze is er een verschil tussen haar video op Youtube en een eerdere video op Instagram, waarin wél wordt vermeld dat het reclame betreft. Geuze heeft na vragen van de Volkskrant de beschrijving van haar Youtube video aangepast. ‘Dit is niet opzettelijk gebeurd.’

Volgens Kohnstamm is de vermelding te minimaal, vergeleken met wat influencers in andere landen doen. De Zweedse influencer Bianca Ingrosso en de Deense influencer Irina Olsen vermelden bijvoorbeeld wél heel duidelijk dat het om reclame gaat – hun video’s zijn bijna identiek aan die van Geuze en Nooshin.

Ook tegen Anna Nooshin heeft Kohnstamm een klacht ingediend. Het is niet de eerste keer dat Nooshin sluikreclame maakt via de sociale media. Ze laat zich regelmatig sponsoren door Corendon en vliegt in ruil voor mooie foto’s en video’s de wereld rond.

De Reclame Code Commissie, die vorig jaar een campagne om influencers bewust te maken van het gebruik van sluikreclame, adviseert alleen maar en kan geen boetes opleggen. Hier zou verandering in kunnen komen door een aanpassing aan de Mediawet. Een wetsvoorstel hiertoe ligt nu bij de Eerste Kamer.