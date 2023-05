Vloekende veedrijvers trekken hun revolver

De rivier Yellowstone in de 19de eeuw. Uit: ‘The Colonial Portfolio’ (The Werner Company, Londen). Beeld Getty

Wyoming, 31 mei 1853

Vandaag 25 mijl afgelegd. Bij ons vertrek vanochtend hadden we twee grote kudden vee en ongeveer vijftig huifkarren voor ons, en we hadden de keuze: erachter in het stof blijven hangen, of snelheid maken en ze inhalen.

Het was geen sinecure om tussen honderden runderen verzeild te raken, met maar één weg om te gaan en veedrijvers die dreigden hun dieren op je te laten botsen als je ze wilde inhalen. Ze haalden zelfs hun revolvers tevoorschijn.

Mijn man kwam er net aan toen een vent Wilson Carl onder schot hield, hij zag wat er gebeurde, zei ‘jongens, kom mee’ en maakte dat ons gezelschap de weg verliet. De koeien leken het te snappen, want ze gingen meteen over op draf.

Het werd een tamelijk woeste rit, maar ik was blij toen we die ongure lieden tegen het middaguur achter ons hadden. De baas van het stel vloekte en gaf de dieren er met de zweep van langs.

We reden een flink stuk vooruit en stopten toen om te eten. Toen we zaten te eten, zagen we ze weer aankomen. Iedereen sprong overeind, want onze voorsprong was kostbaar en we wilden voorkomen dat ze ons zouden inhalen. Binnen een ogenblik waren we allemaal weer op weg.

Het was warm vandaag. Om 1 uur gaf de thermometer in de huifkar 37 graden aan.

Amelia Stewart Knight (1817-1896), trok met echtgenoot en zeven kinderen van Iowa naar Oregon. Uit Lillian Schlissel (red.): Women’s Diaries of the Westward Journey. Schocken, 1982.