Vliegen naar de vrijheid: de duiven in de Iraanse protestkunst blazen een cliché nieuw leven in

De protesten draaien om onder andere vrouwenrechten, zoals de afschaffing van de hoofddoekplicht. Beeld Instagram

Sinds midden september de protesten in Iran uitbraken, zijn er duizenden kunstwerken verschenen over het verzet tegen het islamitische regime, voornamelijk op internet. Eén beeld dat meermaals terugkomt: duiven. Vaak met een tak in hun snavel of begeleid door het woord azadi (vrijheid). Soms zijn de vogels bespat met bloed, huilen ze bloed of worden ze uit de lucht geschoten. In andere illustraties fladderen ze om een van de ruim 500 doden of 18 duizend gevangenen heen, of vliegen ze weg uit het lichaam van zo’n overledene.

Illustratie naar aanleiding van de 8-jarige Mona Naghib die met kogels werd beschoten op weg naar school. Ze stierf in de armen van haar zus. Beeld Instagram

Boodschappers van voorspoed

Herkenbare beelden als je naar de kunstgeschiedenis kijkt, vertelt kunsthistoricus Sanne Frequin van de Universiteit Utrecht. ‘De meeste mensen zullen een duif met een olijftak associëren met Noach uit het boek Genesis. Na de zondvloed stuurt Noach een duif weg, die terugkomt met een tak in haar snavel. Daardoor weet Noach dat land nabij is. Lange tijd zijn duiven afgebeeld als boodschappers die het einde van slechte tijden inluiden, maar ook als de heilige geest die neerdaalt.’

Deze symboliek is niet voorbehouden aan het christendom. Frequin: ‘Symbolen worden gekopieerd waardoor ze universeel worden; een verhaal over een overstroming en een weggezonden duif komt ook in Gilgamesh voor, een van de oudste bewaard gebleven epossen. En in andere religies dan de islam of jodendom vind je ook het verhaal van Noach.’

Deze foto van twee zoenende meisjes bij een fontein met duiven in Arak werd veelvuldig gedeeld, vaak gepaard met reacties als: ‘In een vrij Iran mag iedereen houden van wie ze willen.’ Onder het islamitische regime is homoseksualiteit verboden, evenals affectie tonen met je geliefde op straat. Beeld Instagram

Behalve duiven als de boodschappers van voorspoed, ziet Frequin in de illustraties uit Iran ook andere betekenissen: ‘Duiven die als de ziel van een overledene naar de hemel gaan, kun je terugvinden op onder andere graven. En dat ze wit zijn – de kleur van puurheid en schoonheid – zie je ook vaker.’

Vrede en vrijheid

De bekendste vredesduif in de kunst is die van Picasso. Als antifascist en communist nam hij na de Tweede Wereldoorlog deel aan vredesconferenties. Frequin: ‘In 1949 maakte hij voor een poster van een van die conferenties een prent met een redelijk realistische witte duif erop, die vervolgens bekend is geworden en andere kunstenaars inspireerde.’ Het toeval wilde dat op de avond van die conferentie Picasso’s dochter geboren werd, die hij Paloma noemde, duif in het Spaans.

Waar Picasso’s duif vrede verbeeldde, lijken de Iraanse duiven vooral vrijheid te representeren. Frequin weet niet wanneer het idee van vrijheid gekoppeld werd aan duiven. ‘Maar vrede en vrijheid gaan natuurlijk hand in hand; je bent pas vrij als er rust is.’

Kunstenaar Atousa Bandeh Ghiasabadi heeft Iraanse wortels en ziet vrijheid als de fase die na vrede volgt. De drang naar vrijheid is te horen in de belangrijkste leus van de protestbeweging: ‘Zan Zendegi Azadi’ (Vrouw Leven Vrijheid). Bandeh Ghiasabadi: ‘Die woorden zie je overal terug: op illustraties, graffiti of kleding. Zelfs mensen die geen Perzisch spreken, herkennen ze.’ De woorden zijn een icoon geworden, vindt ze. ‘Met iconen kun je nieuwe mogelijkheden creëren, een nieuwe wereld waarin vrouwenrechten of vrijheid wel gerespecteerd worden bijvoorbeeld.’

Vogels

Bandeh Ghiasabadi is onder de indruk van de immense hoeveelheid kunst die uit de protestbeweging komt. ‘Ze houden het gevoel van de revolutie levend. Op dit moment lijken er minder demonstraties te zijn, maar door de kunstwerken, door het herhalen van beelden van waar mensen voor strijden, kun je het strijdgevoel levend houden en steun voor de beweging vergroten.’

Sinds het begin van de protesten zijn twee demonstranten geëxecuteerd: Mohsen Shekari en Majidreza Rahnavard, beiden 23 jaar oud. Het regime zet de doodstraf veel vaker in; in heel 2022 zijn er meer dan 500 mensen geëxecuteerd. Beeld Instagram

Dat er zo veel duiven in de Iraanse protestkunst te vinden zijn, vindt Bandeh Ghiasabadi niet verrassend: ‘In de Iraanse poëzie of schilder- en miniatuurkunst komen veel vogels voor. Die dragen symbolieken in zich als vrijheid of liefde.’ De Simorgh is misschien wel de bekendste vogel: een mythisch wezen dat een mengelmoes is van dertig vogels en dat onder andere in de Shahnameh voorkomt, het beroemde epische gedicht van de Perzische dichter Ferdowsi, geschreven rond het jaar 1000.

Bandeh Ghiasabadi was tien toen de islamitische revolutie in 1979 uitbrak. ‘Ook in die periode was een duif in de kunst het symbool van vrijheid, of de verbeelding van de geest van martelaren.’ Lachend: ‘Doordat je zoveel duiven zag, werden ze op een gegeven moment een extreem cliché. Maar zo’n symbool als de duif is natuurlijk van niemand – het mag altijd opnieuw gebruikt worden.’