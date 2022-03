Vleugels, over Robert en Clara Schumann, moet het vooral hebben van de muziek ★★★☆☆

Vleugels, met Saskia Temmink en Thom Hoffman (rechts) onder muzikale begeleiding van het Storioni Trio. Beeld Martijn van Beenen

Elke week zet Robert Schumann de letter F in zijn agenda, soms zelfs een paar keer. Die F staat voor ‘ficken’, en dat betekent dat ook zijn vrouw Clara eraan moet geloven. Met plezier kennelijk: het muzikantenechtpaar kreeg acht kinderen. In de voorstelling Vleugels worden die F-scènes gespeeld door acteurs Saskia Temmink en Thom Hoffman die een soort van grappig F-dansje maken. Het is een van de weinige frivoliteiten in deze productie die het midden houdt tussen een theatraal concert en muzikaal theater.

Het podium is grotendeels gereserveerd voor het Storioni Trio: Bart van de Roer (piano), Wouter Vossen (viool) en Marc Vossen (cello). Zij spelen een aantal composities van zowel Clara als Robert Schumann en tussendoor lezen Temmink en Hoffman voor uit de dagboeken en liefdesbrieven van hun protagonisten. Dat doen zij vanaf een lessenaar – dus zowel muziek als tekst komt vanaf blad.

Die vertelvorm levert een theatraal weinig spannende voorstelling op, die het vooral moet hebben van de zorgvuldig uitgevoerde muziek. Op het grote achterdoek zien we bij tijd en wijle nog wel een diavertoning van steden en streken waar de Schumanns zoal optraden.

Inhoudelijk is de rolverdeling tussen man en vrouw die uit de brieven en dagboeken naar voren komt het interessantst. Clara blijkt een muzikaal wonderkind dat op jonge leeftijd al prachtig piano speelt en concerten geeft. Dat alles onder leiding van haar strenge vader, de muziekpedagoog Friedrick Wieck. Robert was een van zijn leerlingen en toen het stel verliefd werd, heeft haar vader zich daar fel tegen verzet. ‘Mijn vader is mijn diepste wond’, schrijft ze.

De liefde overwon, maar Clara worstelde nogal met haar rol als dochter, vrouw, moeder en kunstenaar. Robert wordt al op zijn 46ste geestesziek en eindigt tenslotte in complete waanzin. Tussendoor luisteren we naar informatieve verslagen van de reizen die het echtpaar door Europa maakt. Ze doen ook Rotterdam aan, waar Prins Frederik der Nederlanden een concert bijwoont. De prins is diep onder de indruk van Clara’s spel en vraagt na afloop aan Robert of hij ‘ook iets in de muziek doet’.

Als Robert al behoorlijk ver heen is, vindt Clara steun bij de veertien jaar jongere componist Johannes Brahms – ‘die blonde engel met zijn rumoer’ . Hij maakt haar nogal onstuimig avances, maar blijkt ook zorgzaam. Van Brahms speelt het Storioni Trio het prachtige Allegro con moto uit Pianotrio opus 8 en eerlijk gezegd klinkt dat fraaier dan enkele van de Schumann-etudes.

Temmink is vrij strak in de manier waarop ze haar tekst zegt, ingetogen bijna, Hoffman acteert meer van het blad af. Soms zelfs gaat hij helemaal los, zoals het moment waarop hij het trio gaat dirigeren, alsof hij auditie doet voor het tv-programma Maestro.

Vleugels eindigt mooi verstild: weduwe Clara mijmert over haar leven en over haar kinderen, terwijl we kijken naar foto’s waarin zij van oude vrouw weer dat wonderkindmeisje wordt. Totdat het licht dooft en de muzikanten een voor een opstappen. Zelfs de muziek houdt op.