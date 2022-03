Vladimir Poetin is ook trans

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week, onder de G: genocide. Het woord wordt steeds vaker als hyperbool gebruikt.



Alana McLaughlin doet aan MMA, mixed martial arts, ook wel kooivechten. Mensen die vechten als honden, zeg maar. Tijdens het Combate-toernooi in Miami, eind vorig jaar, versloeg McLaughlin Celine Provost, die in drie minuten werd uitgeschakeld. McLauglin is een —> transvrouw, een biologische man die vrouw werd, was marinier in het Amerikaanse leger en werkte Provost zonder moeite tegen de grond. Tijdens die wedstrijd droeg McLaughlin een shirt met daarop de de tekst: ‘Stop trans genocide’. Vindt er —> genocide op transgender mensen plaats? Nee, het is een hyperbool. Transmensen zijn een minderheid en minderheden ervaren discriminatie, maar uitroeiing? Nadat het ijdele gebruik van de term ‘genocide’ lange tijd als not done werd beschouwd omdat je slachtoffers van échte genocide daarmee krenkt, heeft hij binnen de identiteitsbeweging een comeback gemaakt als hyperbool voor discriminatie. Genocide en erasure, volkerenmoord en uitwissing. De gaskamer als een vorm van ongelijke behandeling.

Alle politieke bewegingen vertonen de laatste jaren een sterke voorkeur voor de hyperbool. Donald Trump sprak er vrijwel uitsluitend in. ‘Justitie zou eens een onderzoek naar Hilary Clinton moeten instellen.’ Trump: ‘Lock her up!’ Die vermeende World Economic Forum-samenzwering om ons allemaal met chips te injecteren, ook een hyperbool. Wilders’ ‘tsunami van immigranten’, dat ‘Ausweis’ van Baudet, allemaal hyperbool.

Retoriek en overdrijving horen bij elkaar, maar hier lijkt meer aan de hand. Overdrijving probeert ermee weg te komen. Deze hyperbolen zijn totaal niet bang om te worden doorgeprikt. Misschien wíllen ze juist wel worden doorgeprikt, want dat geeft een knal en trekt de aandacht.

Of zijn het de bouwstenen van een selffulfilling prophecy? Hoe bewijs je een buitenaardse beschaving? Door een voorwerp te laten zien dat ervandaan komt. Hoe maak je een alternatieve werkelijkheid aannemelijk? Door haar taal te spreken. Alt-right, het wappiedom, het genderactivisme, de sterkste bewegingen van nu zijn die met een eigen taal. Een vrouw is iedereen die beweert een vrouw te zijn, punt. Hoe minder mensen jouw realiteit vergelijken met een andere, hoe beter. Dus: zorg ervoor dat je de belangrijkste spreker bent. Dat is precies waar het internet zich toe leent: de echokamer, de bubble, de rabbit hole. Trek mensen het —> konijnenhol in, waar geen alternatieve informatie meer is, en je kunt ze wijsmaken wat je wilt. De mensen in het konijnenhol zijn tevreden: alles klopt, geen dissonanten meer. De mensen die boven blijven worden gek van al die botsende hyperbolen en... gaan verlangen naar de rust van het konijnenhol. O stop nuance, stop dubbelzinnigheid, stop contradictie, geef me duidelijkheid! Het is een soort vrijwillige —> censuur.

Als je ook nog echte censuur kunt uitoefenen wordt het helemaal makkelijk. Dan creëer je een bovengronds konijnenhol, waar iedereen in zit.

Dat brengt ons bij het eigenlijke onderwerp van Wakkerlands deze week: Vladimir Poetin. Dat is ook waarom Poetin zoveel hyperbolen gebruikt: hij heeft van Rusland een bovengronds konijnenhol gemaakt; er is vrijwel geen concurrerende informatie meer, hij kan overdrijven en verzinnen wat hij wil. Daarom noemt hij de Oekraïense regering ‘nazi’s’ en beschuldigt ze, als een volleerde identiteitsactivist, van ‘genocide’.

Zichzelf vermomt hij met de taal van de —> mensenrechten: hij brengt Oekraïne ‘vrijheid’ en ‘zelfbeschikking’. Ook hyperbolen, maar dan omgekeerd. Op een bepaalde manier is Vladimir Poetin ook trans. Een transhumanist.