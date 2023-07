Vlaamse pater meent dat president Assad wordt zwartgemaakt

Een gebombardeerde wijk in het Syrische stadje Al-Qusayr, in april 2012. Beeld Getty

Qara, 3 juli 2012

We leven in twee totaal verschillende werelden. Immers de westerse media blijven moddergooien naar de president, de regering en het leger van Syrië en de waarheidsgetrouwe berichten worden internationaal geblokkeerd, zodat we meemaken hoe men het land steeds meer van buitenaf wil ontwrichten.

De mensen van Al-Qusayr vertellen hoe het leger alle burgers waarschuwt voordat het een actie onderneemt, terwijl de bendes van de oppositie ongestraft blijven martelen en moorden. En zo hebben ze materiaal genoeg om de wereld in te sturen, wat gretig door het Westen op rekening van Assad geschreven wordt. Zo wil de Amerikaanse propaganda het.

Gelukkig is er vandaag in Beiroet een samenkomst van Arabische media die Syrië, zijn president en zijn regering blijven steunen en die fel uithalen naar de leugens van de internationale media.

Intussen komt ‘de oppositie’ in Caïro samen en in plaats van het eens te worden ontaardt het in een regelrecht gevecht onder elkaar. Wanneer deze ‘diplomaten’ al op de vuist gaan, wat moeten we dan verwachten van hun gewapende bendes?

En Rusland bereidt zich voor om mee te antwoorden indien er vanuit het Westen toch nog militaire actie tegen Syrië ondernomen zou worden.

Daniel Maes (1938), Vlaamse pater. Ingekort fragment uit Poetin en Assad hebben ons leven gered – Syrisch oorlogsdagboek. De blauwe tijger, 2017.