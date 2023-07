Visueel spektakel Final Fantasy 16 is Games of Thrones - minus de seks ★★★☆☆

Clive Rosfield gaat voor de (zoveelste) genadeslag in Final Fantasy 16. Beeld Square Enix

Het verhaal gaat dat de populaire gamereeks Final Fantasy zijn naam dankt aan de financiële situatie waarin de Japanse uitgever Square zich in 1987 bevond. Die was zo penibel dat het bedrijf vreesde dat de fantasygame waaraan zijn ontwikkelaars de laatste hand legden weleens zijn laatste – final – zou kunnen zijn.

36 jaar verder en Square-Enix (de twee bedrijven gingen in 2003 samen) is inmiddels toe aan zijn zestiende Final Fantasy. Uit wat ooit de zwanenzang leek voor de onderneming is een miljardenbusiness ontsproten.

Final Fantasy is een complex beestje om uit te leggen. Helemaal omdat de spellenreeks een buitenbeentje is. Het is in kunsttermen een anthologie: een serie die uiteenlopende genres bestrijkt, en steeds een nieuw verhaal vertelt, in steeds een andere tijd, met (grotendeels) nieuwe personages.

Met Final Fantasy 16 keert de reeks terug naar pure, doorsnee fantasy, tot op zekere hoogte. We zien duidelijk een semi-middeleeuwse setting, met tovenarij, grote goddelijke griezels die op draken lijken en ridders. Er zit niks moderns meer in deze Final Fantasy, zoals in vorige delen soms het geval was. Niets, op de Orchestrion na, een soort jukebox, en op de schitterende, hippe Kinki Kapper-kapsels na die altijd in model blijven.

De Eikons zijn de eindbazen van Final Fantasy 16 - groot, lelijk en gemeen. Beeld Square Enix

Leentjebuur

Waarop Final Fantasy 16 het meest lijkt is Games of Thrones. Dat is niet verwonderlijk: de makers hebben zo’n beetje van de daken geschreeuwd dat ze alle acht seizoenen van de tv-serie hebben verslonden ter inspiratie.

De zeven koninkrijken uit George R.R. Martins romans, waarop GOT is gebaseerd, zijn in Final Fantasy 16 ingekrompen tot de zes naties van Valisthea. Die vechten elkaar even hard de tent uit als de facties in Westeros. De inzet is hier niet een stalen troon louter als symbool van macht, maar kristallen die magische krachten bevatten.

Hierna wordt het verhaal ingewikkelder: er zijn mensen die magische krachten in zich hebben, de Bearers, maar die zelf niet ten volle kunnen gebruiken. Ze worden om die reden als minderwaardig beschouwd en te werk gesteld als slaven. Er zijn Eikons, bovennatuurlijke schepsels die zo’n beetje de rol van goden hebben aangenomen in Valisthea. En daartussen bungelen de Dominants, ridders die als stoffelijk vehikel dienen voor de Eikons.

Alles draait in Final Fantasy 16 om de magische moederkristallen. Beeld Square Enix

Het verhaal in Final Fantasy 16 draait om de constant nors kijkende Clive Rosfield, een tot slaaf gemaakte ridder die na een traumatische gebeurtenis bezweert een einde te maken aan het eeuwige gekibbel om de kristallen. Die queeste voert Clive naar alle uithoeken van Valisthea.

Tegelijkertijd waart er een soort plaag rond op het continent, die al het leven vernietigt en het land onbewoonbaar maakt en ongrijpbaar voor de magische krachten waarmee de mensheid elkaar de hersens inslaat. Slavernij en een epidemie: laat niemand ooit beweren dat Square-Enix de tijdgeest uit het oog verliest.

Het plot is zwaar op de hand en uitgesponnen en tegelijkertijd te dun om de speler 35 tot 50 uur van straat te houden, of langer voor wie alle zijwegen inslaat en nevenmissies voltooit. Het is moeilijk een gaap te onderdrukken als hoofd- en bijrollen in lange cutscenes – de filmfragmenten die het verhaal voorstuwen - het hoofd bieden aan weer een Schokkend Voorval. De logica is vaak ver te zoeken.

Games of Thrones had in elk geval nog zijn humoristische momenten, Final Fantasy 16 is inktzwart en doodernstig – niet geholpen door een hoofdrolspeler die elke zin uitspreekt alsof hij de Troonrede voorleest. De enige vrolijke noot komt van Clive’s sidekick Cid. En seks zoals in GOT? Daar doen ze niet aan in Valisthea – wat kuise strelingen over een blote rug of arm, daar moet deze game die is goedgekeurd voor 18 jaar en ouder het mee doen.

Zo ziet het scherm van Final Fantasy 16 eruit tijdens de gevechten: druk, met een hoop visuele spelaanwijzingen en duizelingwekkende lichteffecten. Beeld Square Enix

Vechtspektakel

Het zal de meeste gamers worst wezen: die komen voor de gevechten, en daar is waar Final Fantasy 16 in uitblinkt. De gewone zwaardaanvallen en de van Eikons ‘geleende’ superkrachten maken de confrontaties tot een ingewikkeld steekspel. Welk wapen zet je wanneer in, van alle vuurballen, snelle sprongen en bliksemschichten die je bezit, en zelfs de mogelijkheid om de tijd te bevriezen. Dan is er ook nog de trouwe metgezel, hond Torgal, die tegenstanders in de kuiten kan bijten.

Alle schermutselingen gaan gepaard met groot visueel spektakel – het vuurwerk in nieuwjaarsnacht is er niks bij. De grafische spierballen van de PlayStation 5 zijn ten volle benut door de ontwikkelaars – zet alle cutscenes achter elkaar en je hebt zo twee seizoenen van een tv-serie (en dat is dan ook al gedaan op YouTube).

Ook de briljante en bombastische gevechten gaan, net als het opgeblazen pathos van het plot, op den duur vervelen. Final Fantasy 16 had ook met de helft van de speeltijd toegekund, en de helft van het melodrama. Het is nu als Omsk in Drs. P’s evergreen Dodenrit: een mooie stad, maar net iets te ver weg.