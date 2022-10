Visionair liedschrijver en groot voorbeeld voor generaties country- en popartiesten

Loretta Lynn tijdens een optreden op een festival in Nashville, Tennessee. Beeld AFP

Vijf jaar geleden werd Loretta Lynn getroffen door een beroerte. Ze was 85 jaar en moet na die tegenslag een moment van reflectie hebben gehad en een blik op haar immense carrière hebben geworpen. Lynn was al bijna zestig jaar onafgebroken op tournee, onderweg van de ene show naar de andere. Ze had eigenhandig een uitpuilende platenkast bij elkaar gezongen en boeken vol songs geschreven, altijd weer over dat leven dat nooit makkelijk was, maar toch ook zo verdomde mooi. Lynn was een volhouder, maar nu moest ze misschien toch eens stoppen met altijd maar optreden.

En wat deed ze na die ingrijpende beslissing? Nieuwe songs schrijven en nog meer albums uitbrengen. Vorig jaar verscheen haar zestigste album Still Woman Enough, dat afgelopen maandag bij het overlijden van de legendarische countryzangeres haar laatste is gebleken. De plaat begint met het titellied, een verwijzing naar haar beroemde album You Ain’t Woman Enough uit 1966 en met een tekst waarin ze nog eens verklaart waarom ze zo’n vechter is: ‘I’m still woman enough, still got what it takes inside. I know how to love, lose, and survive. Ain’t much I ain’t seen, I ain’t tried. Been knocked down, but never out of the fight.’

Omringd met liefde

Lynn had haar onbevattelijke leven vaker op muziek gezet. In 1971 verscheen haar album Coal Miner’s Daughter, een van de grote klassiekers van de Amerikaanse country. Een album dat zo aangrijpend was dat het in 1980 werd verfilmd, een Oscar won en door het Amerikaanse Library of Congress werd bestempeld tot beschermd cultureel erfgoed.

Lynn werd in 1932 geboren in het gehucht Butcher Hollow in Kentucky als Loretta Webb, dochter in een straatarm gezin met acht kinderen. Haar vader werkte als mijnwerker en kon zijn familie ternauwernood voeden. Maar volgens Lynn werd zij ondanks de barre omstandigheden omringd met liefde, zoals ze zong in Coal Miner’s Daughter, dat haar lijflied zou worden: ‘We were poor but we had love. That’s the one thing that daddy made sure of.’

Toen ze 15 jaar was, trad Lynn in het huwelijk met de zes jaar oudere Oliver Lynn, bijgenaamd Doolittle, die ze een maand eerder had leren kennen. Toen ze 20 was, had ze al vier kinderen gebaard – en er zouden er nog twee volgen. De eerste jaren van haar huwelijk waren loodzwaar omdat ‘Doo’ dronk en royaal vreemdging, terwijl zijn echtgenote thuis met de zorg voor haar kinderen bezig was. En haar man gedroeg zich als haar tweede vader, schreef Lynn later in haar memoires: ‘Ik ging van Daddy naar Doo: er was altijd een man die mij vertelde wat ik moest doen.’

Maar Lynn beet ook van zich af. ‘Hij heeft mij nooit een klap gegeven zonder twee klappen terug te krijgen’, was een van haar veelvuldig geciteerde uitspraken. Ze zocht haar toevlucht in muziek: Lynn kocht een goedkope gitaar en begon rond haar 20ste met het schrijven van liedjes. En ook daarin nam ze het op tegen dominante mannen, onder wie die van haarzelf, die ze ondanks alles trouw bleef tot aan zijn dood in 1996.

In de jaren vijftig begon Lynn met optredens in plaatselijke bars. Zij vormde een bandje genaamd The Trailblazers en deed mee aan talentenshows. Lynn werd ontdekt, tekende bij haar eerste platenmaatschappij Zero Records en begon haar muziekloopbaan. In 1962 al had zij een grote hit met het nummer Success en daarop volgde een eindeloze stroom liedjes en albums, waaronder haar doorbraakplaat Fist City, uit 1968.

Losse moraal

Lynn viel op met strijdbare, autobiografische liedjes over heel normale Amerikaanse vrouwen die leefden onder zeer abnormale omstandigheden. Zij zong over ongelijkwaardige gezinsverhoudingen, over de burgerlijke moraal en de moeilijkheden die vrouwen ondervonden na een echtscheiding.

Veel van haar liedjes werden door conservatief Amerika gezien als controversieel. Beroemd werd haar nummer The Pill uit 1975, over een vrouw die jaar in, jaar uit zwanger wordt en dankzij anticonceptie eindelijk kan proberen controle over haar leven te krijgen. Veel radiostations weigerden het lied te draaien omdat het ‘een losse moraal’ zou promoten, maar Lynn scoorde er desondanks een hit mee.

Lynn wist gepeperde onderwerpen onder de aandacht van miljoenen Amerikanen te brengen, ook omdat haar liedjes altijd toegankelijk waren, opmerkelijk opgewekt klonken en bovendien werden gedragen door een indringende maar loepzuivere en blijmoedige stem. Lynn groeide in de jaren zeventig uit tot een van de grootste Amerikaanse countrysterren. Zij werd overladen met alle denkbare prijzen en werd nog groter door haar samenwerking met de zanger Conway Twitty, met wie zij onvergetelijke duetten zong op bijvoorbeeld de hitplaat Louisiana Woman, Mississippi Man uit 1973.

Maar bij haar overlijden, maandag op 90-jarige leeftijd, wordt Lynn vooral herdacht als een visionair liedschrijver en een groot voorbeeld voor vele generaties vrouwelijke country- en popartiesten, die Lynn zien als emancipator van de country – maar bovendien als een vocale steun in de rug van haar hardwerkende en soms tobbende landgenoten, man én vrouw.

De manier waarop Lynn zich ontworstelde aan ellende, en die misère vervolgens wist om te zetten naar een magistraal en weerbaar oeuvre, is Amerikaanse geschiedenis.