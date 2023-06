Violist Rachel Podger en pianist Kristian Bezuidenhout spelen de sonates van C.P. E. Bach met pure elegantie ★★★★☆

Gedurende het leven van Carl Philipp Emanuel Bach ging de barok over in de klassieke periode en ondertussen ontstond in Duitsland de empfindsamer Stil, een muziekstijl die streefde naar een beweeglijke, natuurlijke gevoelsuiting. Bach was hiervan een belangrijke vertegenwoordiger. Zijn invloed op de reuzen van het classicisme Haydn en Mozart is onbetwistbaar.

Bachs stilistische ontwikkeling is hier te volgen in zijn sonates voor viool en klavier, uitgevoerd door barokviolist Rachel Podger en pianist Kristian Bezuidenhout. In de Sonate in g-klein, een samenwerking van C.P.E. met zijn vader (en enige leraar) Johann Sebastian, zit Bezuidenhout achter het klavecimbel. De latere sonates benutten de contrasterende klankkleuren van de fortepiano.

De twee virtuozen stemmen de nuances van hun dynamiek en frasering consequent op elkaar af, wat hun spel buitengewoon levendig maakt. De adagio’s zijn sierlijk en expressief, de vlugge delen dansen op satijnen schoenen. Elke noot op deze opname straalt pure elegantie uit.

Rachel Podger & Kristian Bezuidenhout C.P.E. Bach: Sonatas for Keyboard & Violin Klassiek ★★★★☆ Channel Classics