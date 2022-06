Violist Isa Goldschmeding: ‘Met beeld staan mensen sneller open voor hedendaagse muziek’

‘1999 (Don't you wanna go?)’ van Alexandre Kordzaia, een van de twee composities op het visuele album ‘Perceived Reality’. Beeld Kluster5

In de popmuziek is het ‘visual album’ allang een fenomeen. A Hard Day’s Night (1964) van The Beatles wordt als het allereerste beschouwd. In visuele albums voegt film een extra artistieke dimensie toe aan de muziek. De klassieke wereld loopt op dit gebied achter, en hedendaagse muziek al helemaal. Het Haagse ensemble Kluster5 brengt daar verandering in met het visuele album Perceived Reality: wie de cd koopt, krijgt een QR-code waarmee de bijbehorende film online is te zien.

‘Voor zover ik weet, is deze vorm nog niet gebruikt in de nieuwe muziek’, zegt violist Isa Goldschmeding. Perceived Reality begon als voorstelling. De musici van Kluster5 spelen gitaar, viool, saxofoon, piano en slagwerk, een ongebruikelijke combinatie. ‘Toen wij begonnen was er helemaal geen muziek voor onze bezetting, dus alles wordt speciaal voor ons geschreven’, legt Goldschmeding uit.

Vaak staan op de lessenaars korte stukken van 6 à 10 minuten. ‘Een grotere opdracht geven aan jonge componisten leek ons leuk en we dachten aan twee stukken van een half uur.’ Aan de Nederlandse Celia Swart en de Georgische Alexandre Kordzaia, beiden geboren in 1994, luidde de opdracht: ‘Maak een werk dat bestaat uit muziek, een visueel element en ook een performance-element, zodat wij een functie hebben op het podium naast het voortbrengen van geluid.’

Swart schreef Elevation of Self-Validation, over een jonge vrouw die worstelt met de vervagende grenzen tussen haar echte zelf en het perfecte beeld dat ze presenteert op sociale media. Kordzaia gaat in 1999 (Don’t you wanna go?) terug naar zijn kindertijd in Tbilisi, waaraan hij zonnige herinneringen heeft, ondanks de naschokken van een burgeroorlog. Toch bleek dat hij iets had meegekregen van de spanning. Op oude cassettebandjes hoorde hij zichzelf als 4-jarige praten over een denkbeeldige onderwereld die hij vaak bezocht.

Goldschmeding: ‘We zagen direct een overkoepelend thema in het tweeluik – de waarneming van de werkelijkheid. Zo kwamen we op Perceived Reality.’ In 2020 kon de voorstelling vanwege corona slechts vijf keer worden uitgevoerd. ‘We wilden een nieuw product maken met hetzelfde materiaal. En het kon niet alleen een cd zijn, want de muziek was geschreven met een verhaal en met beeld erbij.’

Albumcover van Perceived Reality door Kluster5. Beeld 7 Mountain Records

Goldschmeding schreef met pianist Tim Sabel het scenario voor de film, die wordt geregisseerd door Gijs Besseling. In Elevation of Self-Validation speelt ze het hoofdpersonage, een modebewuste violist die zich laaft aan de duimpjes en hartjes van haar volgers. ‘Het stuk begint met een echte viool, maar vrij snel komt er een tape-viool bij die je kan zien als een alter ego. Op een gegeven moment zijn ze moeilijk uit elkaar te houden. Als haar verzonnen beeld uit elkaar valt, klinkt de viool zonder galm of andere effecten. Je hoort én ziet haar voor het eerst ‘echt’. Aan het einde komt de tape-viool nog even terug – een open einde. Durft ze nu voor haar ware ik te kiezen?’

In zijn eclectische stuk verwerkt Kordzaia zijn eigen kinderstem, samples met popmuziek en video’s gemaakt door zijn moeder. Zelfs zijn legospeelgoed komt in een animatie voor. ‘Muzikaal is het een soort suite, met elf korte delen, alsof je een prentenboek doorbladert’, zegt Goldschmeding, die met de andere ensembleleden in dit prentenboek figureert. ‘Ik zie ons als passanten in de herinneringen en plekken uit zijn leven.’

Kordzaia’s muziek is overwegend blijmoedig en op het eerste gezicht wordt er een onbezorgde jeugd geschetst. ‘Toch zie je dat er af en toe iets net niet klopt. We wilden de weggedrukte laag laten zien.’ De narigheid duikt op tijdens een wiegenlied op een tv-scherm met nieuwsbeelden van onrust op straat. Of in de vorm van een mislukte verjaardagstaart.

Goldschmeding beseft dat veel mensen huiverig zijn voor hedendaagse muziek. ‘Maar als er beeld bij is, vinden ze het vaak mooi. Ze horen György Ligeti bij een film en denken: Gave muziek! Ik hoop dat we met dit visuele album een brug kunnen slaan naar een nieuw publiek.’

Violist Isa Goldschmeding speelt het hoofdpersonage in Elevation of Self-Validation van componist en kunstenaar Celia Swart. Beeld Kluster5