Violist Antje Weithaas combineert elegante zeggingskracht met de precisie van een laserstraal ★★★★☆

Antje Weithaas soleert in Brahms’ Vioolconcert bij het Residentie Orkest in Den Haag. Beeld Eduardus Lee

Afgelopen zaterdag pleitte de Volkskrant voor meer ‘amore’ voor het Haagse cultuurcomplex Amare. En niet zonder reden, want waarom is de Concertzaal vrijdagavond, een jaar na de officiële opening van het gebouw, slechts halfvol? Aan het programma ligt het niet.

Amare is de thuishaven van het Residentie Orkest, dat de perfecte avond heeft samengesteld. Als opmaat klinkt nieuwe muziek van eigen bodem. In het dromerige Ananim (‘wolken’ in het Hebreeuws) van de jonge Nederlands-Israëlische componist Karmit Fadael zweeft een vioolsolo een minuut lang tussen bezadigde akkoorden.

‘Het is niet zoals cricket. Je hebt geen Engelse genen nodig om van Ralph Vaughan Williams te houden’, verzekert vaste gastdirigent (en Engelsman) Richard Egarr het publiek. Vervolgens bewijst hij zijn stelling met een ritmisch sterke en innemende vertolking van de spirituele, optimistische Vijfde symfonie van zijn landgenoot.

In de zaal klinken de tere klankweefsels haarscherp. De glanzende, langzame Romanza en een magistraal getimed slotdeel doen het kleine spanningsdipje halverwege het snaakse Scherzo snel vergeten.

In het Vioolconcert van Brahms zorgt Egarr voor een volmaakte klankbalans tussen het orkest en de Duitse solist Antje Weithaas. Weithaas combineert elegante zeggingskracht met de precisie van een laserstraal. De cadenza in het eerste deel speelt ze met ongelooflijke dynamische finesse. In het adagio trekt ze de luisteraar naar zich toe met zinderende fluistertonen. Het allegro is een feest van uitbundige virtuositeit, een organische vuurdans tussen haar en het ensemble.

Het Residentie Orkest staat vrijwel elk weekeinde met het grote symfonische repertoire in Amare. Nu nog het geroezemoes van een verwachtingsvolle, uitverkochte zaal vooraf.