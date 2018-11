Vincent van Gogh raakt revolver kwijt in door straatgeweld geteisterd Londen

Het streven van de Londense autoriteiten om steek- en schietwapens van de hoofdstedelijke straten te houden, heeft curieuze vormen aangenomen in de wijk Brixton. Om precies te zijn op de Van Gogh Walk, een autovrij straatje om de hoek de Victoriaanse woning waar de jonge Vincent een kamer huurde bij een hospita en haar dochter, op wie hij verliefd raakte. Het idee was om daar een in brons gegoten revolver bij het borstbeeld van Van Gogh te leggen, een verwijzing naar diens tragische levenseinde. Dat bleek bijzonder gevoelig te liggen in een metropool die wordt geteisterd door straatgeweld. Bovendien staat de buste dichtbij een school.

Er komt steeds meer belangstelling voor de Londense jaren van de wereldberoemde schilder. Dertien jaar geleden schitterde Jochum ten Haaf op het West End in het toneelstuk Vincent in Brixton, het huis aan Hackford Road is gebruikt voor een tijdelijke expositie van Saskia Olde Wolbers en komend voorjaar is in Tate Britain de expositie Van Gogh and Britain te zien. De Van Gogh Walk was een van de zeven aan Van Gogh-gerelateerde locaties waar beelden zijn of nog zullen worden geplaatst, net als Ramsgate, Isleworth en Welwyn, alsmede Nuenen, het Belgische Borinage en natuurlijk Arles, waar hij zijn productiefste jaren beleefde.

Het was het plan van kunstenaar, schrijver en coach Anthony Padgett om zijn beelden uit te rusten met autobiografische voorwerpen, zoals een paar zonnebloemen, boeken en een koffer met daarop een pijp, een scheermes en de revolver. Dat idee zorgde voor ongemak in Brixton, een wijk die ondanks de verhipping wordt geassocieerd met drugs en straatgeweld. Begin deze maand werd er nog een 17-jarige scholier, Malcolm Mide-Madariola, doodgestoken bij een nabijgelegen metrostation. Zijn dood is onderdeel van een geweldsgolf onder jongeren, het grootste probleem waar burgemeester Sadiq Khan mee te maken heeft.

Stadsdeelbestuurders

Bij een informeel overleg met stadsdeelbestuurders kreeg Padgett het verzoek om de omstreden parafernalia weg te halen. Tegenover The Art Newspaper zei Padgett deze wens niet te hebben beschouwd als censuur. ‘De straten rondom Hackford Road zijn schattig, maar de pijp, het scheermes en de revolver kunnen als een zorg worden gezien in een stad met veel criminaliteit.’ Van Gogh toonde indertijd veel belangstelling voor de onderkant van Victoriaans Londen. Zelf bezat hij weinig geld, waardoor hij bezoeken aan plekken als Welwyn, waar zijn zus woonde, en Ramsgate, waar hij klassenassistent was op een kostschool, per voet aflegde.