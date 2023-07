Vijftien jaar Kermis FM in Tilburg: ‘De Mega Slide wordt verplaatst, wat is er misgegaan?’

Gymnastiek op de Tilburgse kermis. Kermis FM is erbij. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wankel komt verslaggever Daantje Samwel in Tilburg de Toxic uitlopen, een attractie waarbij de kermisganger op drie assen ronddraait. De microfoon is aan haar hand vastgeplakt met wat bijna een halve rol ducttape moet zijn. Ook haar oordopjes zitten vast met tape. Ze heeft zojuist op Kermis FM live verslag gedaan van haar poging om over haar kermisangst heen te komen. ‘Ik heb alleen maar gegild en geroepen dat mensen hun geluid zachter moesten zetten’, zegt Samwel.

Ze is een van de ruim tweehonderd vrijwilligers, van beginners tot ervaren journalisten, die tien dagen lang radio, video’s, artikelen en berichten op sociale media maken. Ze verslaan met Kermis FM de Tilburgse Kermis, de grootste kermis van de Benelux.

De verslaggeving wordt omlijst door muziek die het best te omschrijven is als het Foute Uur van radiozender Qmusic, maar dan permanent. Kermis FM is in Tilburg en omstreken te horen op 105.9 FM, in de rest van Nederland is de zender te volgen via DAB+ of via de website. Dit jaar is Kermis FM voor de vijftiende keer in de lucht.

De regiekamer van Kermis FM. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Iedereen die bij Kermis FM werkt, doet dat vrijwillig. De zender heeft een krap budget, maar dankzij warme contacten in het Mediapark in Hilversum en een grote gunfactor kan Kermis FM toch met de beste mensen en apparatuur werken. Bekende radio-dj’s als Domien Verschuuren en Frank van ’t Hof komen in hun vrije tijd radio maken.

Bedrijven lenen hun apparatuur voor een vriendenprijsje uit. Oprichter en hoofdredacteur Arno Leblanc: ‘Ze weten dat ik er geen grotere auto van krijg, integendeel. Het is voor bedrijven ook leuk om mee te werken, want veel mensen in grote mediabedrijven zijn uiteindelijk ook gewoon liefhebbers.’

Spelen in de attractie

Het idee ontstond toen Leblanc op een nacht in 2008 naar huis reed, na zijn dienst bij radioprogramma Met het oog op morgen. ‘Toen had je van die evenementenzenders, een FM-frequentie die alleen tijdens een evenement in die omgeving in de lucht is. Dat vond ik als radiomaker natuurlijk leuk, dat wilde ik ook.’

Na wat belletjes met vrienden in de radiowereld stond er in 2009 al een studio van Kermis FM voor de Sint Jozefkerk. Daarna ging het snel: in veertien jaar kwamen er beelden bij de radio, een heleboel vrijwilligers en steeds professionelere uitzendingen.

Op de redactie in een jongerencentrum achter de Sint Jozefkerk monteert Victorine Bevers een video van een van de spelprogramma’s van Kermis FM. Een deelnemer moet in een attractie een woord overbrengen aan een teamgenoot naast de attractie. Bevers is de rest van het jaar editor bij NEP, een mediatechnologiebedrijf in Hilversum. Haar collega Jordi Floor grinnikt: ‘Er zijn een heleboel mensen in de media die twee weken vrij nemen, om hier onbetaald hetzelfde werk te doen.’

Een verslaggever van Kermis FM interviewt bezoekers van de Tilburgse kermis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het zegt iets over de lol die de Kermis FM’ers beleven aan hun tijd in Tilburg. De mix van onervaren en ervaren vrijwilligers werkt volgens Bevers goed om mensen een kans te geven om te oefenen, en tegelijkertijd de kwaliteit te kunnen waarborgen. ‘Ik ben hier tien jaar geleden begonnen om ervaring op te doen, nu kom ik hier om mijn kennis over te dragen.’

Kermisnieuws van de dag

In een café aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg is de zevenkoppige hoofdredactie van Kermis FM druk in overleg. De journalisten hebben een rustige hoek uitgekozen, want op een steenworp afstand staan kermisattracties te loeien. ‘Hebben we nog speciale dingen die we aan de wethouder willen vragen?’, wil Leblanc weten.

Hoofd Nieuws Lars Mulitze antwoordt meteen: ‘Ik ben heel benieuwd naar de attractie die ze verplaatsen. Kan hij uitleggen waar het is misgegaan en hoe hij dat gaat oplossen?’ De redactie is het met hem eens: de verplaatsing van de golvende glijbaan Mega Slide is het kermisnieuws van de dag. De redactie besluit om het elk uur mee te nemen in het nieuws.

Leblanc werkte jarenlang voor de NOS, Mulitze werkt daar nu. Andere leden van de hoofdredactie werken voor onder andere de VPRO, Hart van Nederland en Qmusic. Nieuwe vrijwilligers worden voorafgaand aan de kermis uitgenodigd op de vrijwilligersdag in het NPO-gebouw in Hilversum. Ervaren journalisten gaven daar workshops radioverslaggeving, camerawerk en schrijven. ‘Dat doen we om de mensen die nieuw komen al een beetje te leren kennen voordat de kermis begint’, vertelt Leblanc. ‘Dat ze alvast iets leren, is natuurlijk ook goed voor ons, maar het moet vooral een leuke dag zijn.’

Verslag vanuit een snoepkraam op de kermis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Mega Slide

Onlineredacteuren Matthijs Keim en Lisanne Marlou de Kok gaan op pad naar de Mega Slide. Deze attractie blokkeerde op de eerste kermisdag het magazijn van een tapasrestaurant. Er moet een interview met de exploitant van de attractie worden gefilmd, want de glijbaan is in één nacht afgebroken en elders weer opgebouwd. ‘O kijk, ik zie ’m daar al bovenuit steken.’

De Kok wijst naar het bovenste punt van de Mega Slide. Keim en De Kok controleren nog één keer de apparatuur (microfoon met paarse Kermis FM-plopkap, koptelefoon en smartphone om mee te filmen) en stappen dan op de attractie af. Keim interviewt de exploitant, die het hele interview zijn aviator-zonnebril met reflecterende blauwe glazen ophoudt. ‘Vonden jullie het nou vervelend om te moeten verplaatsen?’, vraagt Keim. ‘Ja natuurlijk’, antwoordt de exploitant droogjes. ‘Extra werk op de kermis is nooit leuk.’