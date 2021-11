Vijftien films die u niet mag missen op Idfa

Beeld uit ‘Three Minutes - A Lengthening’.

Three Minutes – A Lengthening (Bianca Stigter, Nederland/Verenigd Koninkrijk, 69 min.)

Een afgetakeld vakantiefilmpje, gedraaid vlak voor de Holocaust, in een Joods stadje in Polen: dat is het basismateriaal van dit ontluisterende filmessay. Terwijl vinder Glenn Kurtz op de soundtrack vertelt hoe hij de identiteit van de plaats en de naar de camera lachende bewoners vaststelde, speurt cineast Bianca Stigter naar visuele sporen: de beelden vertragend, uitvergrotend en terugspoelend, de geschiedenis tot stilstand dwingend. KT

Beeld uit ‘The Name of the Game’.

The Name of the Game (Håvard Bustnes, Noorwegen, 101 min.)

Trond Giske stond bovenaan de Noorse Arbeiderspartij, toen #MeToo een einde aan zijn carrière leek te maken. Regisseur Bustnes weet nauwelijks waaraan hij begint wanneer hij Giskes comebacktour door het Noorse achterland gaat volgen: kan hij een eerlijk portret van de intrigerende, glibberige Giske schetsen, of wordt hij ingelijfd in diens publiciteitscampagne? Juist die onzekerheid maakt The Name of the Game zo spannend en gelaagd. KT

For Your Peace of Mind Make Your Own Museum (Pilar Moreno en Ana Endara Mislov, Panama, 71 min.)

Een prachtige ode aan een vrije geest: de overleden Panamese Senobia doolt voelbaar rond in deze conceptuele documentaire. In een klein dorpje liet ze een wonderlijk museum na, met van vuilnis gemaakte kunstobjecten en afgedankte apparaten. Haar buurvrouwen vertellen haar en hun eigen verhaal en peinzen over thema’s als ouderdom en vrouwelijkheid. FS

Beeld uit ‘Flee’.

Flee (Jonas Poher Rasmussen, Denemarken/Frankrijk/Zweden/Noorwegen, 83 min.)

Alleen geanonimiseerd durft Amin te vertellen over zijn vlucht van Afghanistan naar Denemarken toen hij tiener was. Jeugdvriend Jonas Poher Rasmussen vertelt zijn verhaal daarom volledig met handgetekende 2D-animaties. Door Amins aarzelende openhartigheid is het niet alleen een verslag over de verschrikkingen van mensensmokkel, maar toont het ook wat het met een mens doet als hij zich een leven lang moet verstoppen. FS

Jason (Maasja Ooms, Nederland, 90 min.)

Derde intieme film van Maasja Ooms (Alicia, Rotjochies) over de falende jeugdzorg in Nederland. De getraumatiseerde Jason krijgt traumatherapie en probeert zijn leven weer op de rit te krijgen. Het ene moment is hij ‘een man op een missie’, die de problemen in de jeugdzorg aankaart in talkshows. Het andere moment is hij kwetsbaar, terwijl Ooms zijn spanningen voelbaar maakt met een knappe, naar de keel grijpende montage. FS

Beeld uit ‘Four Journeys’.

Four Journeys (Louis Hothothot, Nederland, 112 min)

De in Nederland wonende, Chinese filmmaker Louis Hothothot maakt een openhartige film over de speurtocht naar zijn familieverleden. Als illegaal tweede kind onderzoekt hij de emotionele littekens die de eenkindpolitiek heeft achtergelaten op de relatie met zijn ouders en zus, en hoe dat alles doorwerkt in het heden. Hothothot stuit op muren, stelt pijnlijke vragen, poert in oude wonden en vertelt schitterend. FS

Beeld uit ‘Les Enfants Terribles’.

Les enfants terribles (Ahmet Necdet Çupur, Frankrijk/Turkije/Duitsland, 93 min.)

Wat doe je als je wil gaan studeren, maar je dorpse ouders een fabrieksbaan het hoogst haalbare vinden voor een meisje? De jongere zus van de Turkse filmmaker Ahmet Çupur is ten einde raad. Ook haar broers verkommeren onder een autoritaire, restrictieve opvoeding. De ruzies zijn fel en de onmacht spat ervanaf in deze openhartige, schrijnende verkenning van een peilloze generatiekloof. PK

Turn Your Body to the Sun (Aliona van der Horst, Nederland, 93 min.)

Na haar prachtige documentaire Geluk is aardappelen ontsluit Aliona van der Horst opnieuw aan de hand van een familiegeschiedenis een pijnlijk hoofdstuk uit de Sovjet-geschiedenis. Twee zussen gaan op zoek naar het verzwegen verleden van hun vader, die na de Tweede Wereldoorlog naar een goelag werd gestuurd. Net als miljoenen andere soldaten werd hij uitgewist door de geschiedenis. Indrukwekkende kleurbeelden uit de oorlog, persoonlijke brieven, tekeningen en foto’s geven de film vorm. PK

Beeld uit ‘Eat your Catfish’.

Eat Your Catfish (Noah Arjomand, Adam Isenberg, Senem Tüzen, VS/Spanje/Turkije, 74 min.)

Kathryn neemt geen blad voor de mond, ook al is ze door de spierziekte ALS veroordeeld tot communicatie via oogbewegingen. Met een speciaal toetsenbord praat ze met haar familieleden en zorgverleners. Kathryn behoudt haar scherpe geest en haar humor, maar het is een slopend bestaan voor haar en haar naasten. Zelden bood een film over ziekte zo’n onthullende blik op wat er naast het lichaam nog meer kapotgaat. PK

Beeld uit ‘Lake Forest Park’.

Lake Forest Park (Kersti Jan Werdal, VS, 60 min.)

De Amerikaanse tieners in deze schitterend gefotografeerde, experimentele film hebben een verlies doorgemaakt, maar dat wordt niet besproken. In plaats daarvan observeert regisseur Kersti Jan Werdal hun dagelijks leven in een regenachtige voorstad van Seattle. Er gebeurt niet veel, en toch creëert Werdal een dromerige sfeer van onheil, alsof op ieder moment een omslag plaats kan vinden. PK

Housewitz (Oeke Hoogendijk, Nederland, 71 min.)

Al dertig jaar komt ze haar met spullen volgepropte huis niet meer uit: de door fobieën gekwelde moeder van filmmaker Oeke Hoogendijk. Schrander en humorvol mopperend becommentarieert ze haar bestaan, dat getekend is door de Holocaust. Hang gewoon camera’s op in mijn huis, instrueert ze haar filmende dochter: dán zie je mij. Een meesterzet. BB

Beeld uit ‘Children of the Mist’.

Children of the Mist (Diem Ha Le, Vietnam, 92 min.)

Het is een eeuwenoude traditie van het Noord-Vietnamese Hmong-volk: pubermeisjes worden al vroeg ‘geroofd’ door de jongens, waarna hun ouders de huwelijks-onderhandeling aanvangen. Kan de opstandige Di ontsnappen aan dit lot, dat zoveel jaar eerder ook haar alcoholverslaafde moeder trof? Filmmaker Diem, zelf afkomstig uit de regio, filmt de troebele en ruwe traditie van zeer nabij. BB

Day After… (Kamar Ahmad Simon, Bangladesh/Frankrijk/Noorwegen, 116 min.)

Sinds zijn bekroonde documentaire Are You Listening! geldt Kamar Ahmad Simon als dé rivierfilmer van Bangladesh. Ook in Day After… voert hij de kijkers mee over het water, aan boord van een antieke en door passagiers uit alle lagen van de samenleving bevolkte radarboot. De dagenlange vaart over de drukke rivierdelta gaat gepaard met vele (bijna) ongelukken. BB

Beeld uit ‘Taming the Garden’.

Taming the Garden (Salomé Jasji, Zweden/Duitsland/Georgië, 92 min.)

Ieder z’n hobby, en die van de Georgische oud-premier Ivanisjvili is het opkopen en laten uitgraven van de allermooiste oude bomen van z’n land, voor in de tuin op z’n privé-eiland. Regisseur Salomé Jasji legt de absurdistische verwoesting van het Georgische landschap kalm en poëtisch vast. Staren naar die ontwortelde woudreuzen, één voor één rechtopstaand afgevoerd: mooier werd de verdwazing van de superrijken nooit vastgelegd. BB

Beeld uit ‘Cow’.

Cow (Andrea Arnold, Verenigd Koninkrijk, 94 min.)

Kunnen we ons verplaatsen in het gemoed van een ordinaire melkkoe? Gerenommeerd fictiefilmer Andrea Arnold (o.a. American Honey) trok jaren uit om het leven van koe Luma vast te leggen. Het confronterende Cow toont de exploitatie ten bate van de zuivelindustrie vanuit het perspectief van de koe (wéér toezien hoe je pasgeboren kalf wordt weggehaald), te midden van de buitenaards aandoende machinerie van de moderne koeienstal. BB