Vijf veebelovende Europese poptalenten op de online editie van Eurosonic Noorderslag

De Nederlandse bands die op Eurosonic Noorderslag in livestreams zullen optreden kent u misschien al. Maar wat dacht u van deze vijf veelbelovende acts uit de rest van Europa?

Net als vorig jaar beleeft muziekfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS) van 19 tot en met 22 januari een volledig digitale editie. Het internationale showcaseprogramma is zoals altijd verspreid over de woensdag, donderdag en vrijdag. Zaterdagavond is volgepland met Nederlands talent. Verdeeld over drie kanalen zijn van alle bands en artiesten korte optredens van 10-15 minuten live te streamen. En net als vorig jaar zijn daar geen kosten aan verbonden. Niet in de rij staan dus, gewoon aanklikken.

Voordat zaterdagavond om kwart over elf de winnaar van de Popprijs 2021 zal worden bekend gemaakt is die avond het beste dat Nederland thans aan poptalent te bieden heeft al voorbijgekomen. Veel namen (Froukje, Goldband, Meau, S10 en Merol) zullen lezers van de Volkskrant bekend voorkomen.

V kijkt hier even over de landsgrenzen en kiest tips uit het overstelpende aanbod aan veelbelovend nieuw Europees poptalent.

Wet Leg (woensdag 21.30 uur)

De leukste indiepop-singles van 2021 werden gemaakt door het Britse Wet Leg. Hoewel tijdens optredens inmiddels uitgegroeid tot een vijfmansband, is Wet Leg vooral een duo van twee gitaarspelende vriendinnen die elkaar op het eiland Wight op school ontmoetten.

Rhian Teasdale doet de meeste leadvocalen en Hester Chambers komt steeds met de even pakkende als simpele gitaarriffjes.

Hoe leuk het samenspelen was, ontdekten ze vooral noodgedwongen toen in 2020 de wereld op slot ging. Er kwam een wonderschoon liedje uit: Chaise Longue. Typisch zo’n tegelijk melancholisch en opbeurend liedje waarop de Britten patent hebben. Je hoort de wat speelse kant van de postpunk uit de jaren tachtig terug maar ook het ogenschijnlijk larmoyante van Pavement is aan Wet Leg niet voorbijgegaan. Er volgden na Chaise Longue nog een paar singles die extra bewijs leverden voor de in talloze Britse media geopperde stelling dat Wet Leg de leukste nieuwe band van dit moment is.

Meskerem Mees

Meskerem Mees (Donderdag 21.55 uur)

De 22 jarige in Meskerem Mees uit Gent werd toen ze tien maanden oud was uit Ethiopië geadopteerd door Belgische ouders. Meskerem betekent ‘nieuw begin’ en op haar eind vorig jaar verschenen debuutalbum Julius laat de zangeres en gitarist ook echt een nieuw geluid horen. Gestoeld op Amerikaanse folk van bijvoorbeeld de illustere Karen Dalton, hebben haar liedjes meteen iets tijdloos. Haar stem is warm, haar gitaarspel sober maar uiterst kleurrijk. Het fluweelzachte klankbeeld kent behalve akoestische gitaar niet veel meer dan de cello van Febe Lazou. Producer Koen Gisen stond verder niet veel meer dan wat vogelgeluiden en dwarrelende pianonoten toe. Meer hebben we ook niet nodig om de warme liedjes, gezongen met betoverende stem, binnen te laten komen.

Denise Chaila

Denise Chaila (Donderdag 22.10 uur)

Veel Iers talent dit jaar op ESNS, maar behalve naar Sprints en CMAT zijn we erg benieuwd naar Denise Chaila. De uit Zambia afkomstige rapper en zangeres verblijft al jaren in Ierland en daar tipten de Irish Times haar al in 2020 als ‘grote hiphopbelofte’, begin vorig jaar gevolgd door The Guardian. Om de bekende redenen lag ook haar ontwikkeling stil, maar haar in november vorig jaar verschenen It’s a Mixtape lost alle verwachtingen moeiteloos in.

Chaila pakt elementen uit grime en andere door diepe bassen gedreven subgenres uit de hiphop en lijkt wat betreft productie goed geluisterd te hebben naar de enigmatische Inflo (Sault, Little Simz).

Jammer dat er geen publiek bij mag zijn wanneer de beat in 061 er diep invalt, want daarop is het vast lekker stuiteren. In dit sterke nummer, vernoemd naar het netnummer van haar woonplaats Limerick, blijft ze dicht bij huis. Kanye West, aan wie ze zich in Return of the King graag wil meten, is daar ver vandaan. Beter ook, ze heeft hem helemaal niet nodig om haar eigen stijl verder te ontwikkelen.

Self Esteem

Self Esteem (Vrijdag 20.00 uur)

In Nederland moet het allemaal nog gebeuren voor de nu 34-jarige Rebecca Taylor, die vorig jaar als Self Esteem haar tweede solo-album uitbracht. Maar in haar eigen Verenigd Koninkrijk regent het vijfsterrenrecensies en verkoos The Guardian haar Prioritise Pleasure tot album van het jaar.

Maximale pop, zo wordt haar elektronische discomuziek wel getypeerd. Je hoort er vleugjes Madonna, veel Robyn en Charli XCX in terug, terwijl de grandeur van de vroege Christine & the Queens ook niet ver weg is.

Het blijft moeilijk je voor te stellen dat dezelfde Taylor tien jaar deel uit maakte van het tamelijk suffe duo Slow Club. Met Self Esteem heeft ze zichzelf nadrukkelijk van het knusse indie-idioom losgemaakt. Maar oogt en klinkt alles live net zo bevrijdend als Self Esteem op plaat is? Dat willen we na alle Britse lof hier wel even vaststellen.

Yard Act

Yard Act (Vrijdag 21.05 uur)

Ieder jaar heeft ESNS wel zo’n Brits gitaarbandje op het programma staan waar ‘iedereen’ het over heeft. Dit jaar heet die band Yard Act en zoals dat dan hoort heeft ook dit viertal het juiste moment gekozen om zich internationaal te presenteren. Want op dezelfde dag dat hun livestream te zien is verschijnt ook hun debuutalbum The Overload en ja, die is eigenlijk net zo goed als eerdere singles al deden hopen.

Yard Act uit Leeds heeft met James Smith een zanger die praatzingt op een manier die vooral in de Britse pers vergelijkingen oproept met Mark E. Smith van The Fall. Daarvoor klinkt hij echter niet verbeten genoeg, we moeten eerder denken aan iemand Gerard Langley, van de ooit hippe Blue Aeroplanes. Maar als Yard Act losgaat komt ook de naam Sleaford Mods als referentie voorbij. Smiths teksten zijn afwisselend boos, geestig en absurdistisch en de hoekige, wat dwarse gitaarpartijen van Ryan Needham roepen aloude stadgenoten Gang Of Four in herinnering. Genoeg om heel nieuwsgierig te worden naar hun optreden.