Vijf van de zes titels op de shortlist voor de Librisprijs zijn ook te beluisteren

Het wachten is op het luisterboek van Auke Hulsts De Mitsukoshi Troostbaby Company.

De zin van de week luidt: ‘We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis.’ Misschien heeft u de zin zelf al eens gebruikt, ten overstaan van collega’s, voor de klas, voor mijn part bij de slager toen u nu eens niet voor de karbonade, maar voor de hertenbiefstuk koos, of zelfs onverrichter zake de zaak verliet, u zou voortaan vegetarisch door het leven gaan. Het is belangrijk om zelf het kantelpunt te markeren, daarmee schrijft u geschiedenis.

Ik verlangde er ook naar de zin te schrijven, zij het bij een zaak van iets minder gewicht dan schuivende geopolitieke platen, namelijk de bekendmaking van de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Zouden we dit jaar kantelen naar het punt dat alle genomineerden binnen bereik van de luisteraar zouden komen? Helaas niet. Vijf van de zes is de score op het moment van schrijven, de dag van de bekendmaking, maar het kan natuurlijk zijn dat luisterboek nummer zes de komende weken, vóór de uitreiking op 9 mei, nog wordt toegevoegd. Tot die tijd hebben we onze oren vol aan de vijf boeken die wel zijn voorgelezen.

Te beginnen met Aleksandra van Lisa Weeda. Is het wrang toeval of juist een uitkomst dat Weeda een roman schreef waarin ze een familiegeschiedenis in Oekraïne tot leven brengt en die verweeft met geopolitiek? De jury: ‘Dankzij Aleksandra leren we medemensen kennen die 3.000 kilometer verderop wonen, maar die ook deel uitmaken van onze geschiedenis, onze Europese identiteit, onze toekomst.’ Het boek wordt voorgelezen door Jouman Fattal.

Renée van Marissing schreef Onze kinderen, met als thema de eeuwige vraag hoe een goede ouder te zijn, wanneer je eigen ouder (in dit geval de vader) daar niet zo’n denderend voorbeeld van is geweest. Het gevaar van de zich herhalende geschiedenis ligt overal op de loer, in Europa en in ouderschap. Van Marissing leest de roman zelf voor, geniet ook bekendheid als spokenwordartiest en heeft dus veel ervaring – een dwingende stem die ons door het verhaal heen trekt.

Ook Deniz Kuypers schreef een roman over vaderschap, De atlas van overal, met een hoofdrol voor een boze, ontoegankelijke Turkse vader, wiens verhaal ontgonnen moet worden wanneer de hoofdpersoon zelf vader wordt. Het verhaal wordt voorgelezen door acteur en theatermaker Sadettin Kirmiziyuz, die een zachte, licht hese stem heeft waaraan je blijft plakken. Met zo’n stem verveelt geen woord.

De jury van de prijs liet terloops weten dat een roman zoveel meer is dan een dagboek met een kaftje eromheen, en dan zijn we als vanzelf bij Nico Dros, die de omvangrijke historische roman Willem die Madoc maakte schreef, een verhaal dat zich in de Middeleeuwen afspeelt, met een raamwerk in het heden. Het laat zich als een pageturner lezen en voorlezen door Dros zelf.

Dan tot (voorlopig) slot nog de roman met de intrigerende titel Wormmaan van Mariken Heitman, waarin vragen over identiteit gekoppeld worden aan het verwilderen van een erwtenras. Ze leest zelf voor met klare stem, maar rekt de klinkers nogal ver op, waardoor je de neiging krijgt om steeds even terug te spoelen, ‘wat zegt ze nou?’

Grote onbekende moet hier Auke Hulsts roman De Mitsukoshi Troostbaby Company blijven. Daar is nu nog geen luisterversie van, maar ik maak me sterk dat we daarop kunnen wachten. Over drie weken is het nog lang geen 9 mei, en zou de luisterversie er wel kunnen/mogen/moeten zijn (ik kijk naar jullie, Ambo Anthos). Ook in dit boek is vaderschap, of de afwezigheid daarvan, het centrale punt: het kind dat de hoofdpersoon wordt onthouden, het vaderschap dat de schrijver zichzelf schenkt met een robotdochter, de autobiografische humuslaag waarin de jeugd van de schrijver ligt. Kantelpunten genoeg in al deze genomineerde romans, maar de rol van de vader in de literatuur is nog lang niet uitgespeeld.