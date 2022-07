Vijf sterren voor een podcast met de spanningsboog van een VVE-vergadering ★★★★★

Let op: ik ga vijf sterren uitdelen aan een podcast waarvan ik nog geen enkele aflevering heb uitgeluisterd. Juist dat is het ultieme bewijs van de succesformule van Sleep With Me, een al 1.083 afleveringen tellende serie die werkt tegen woelige doorwaakte nachten, of tegen onwelkome agendapunten die je middagdutje dwarsbomen.

Als slapeloze kun je natuurlijk afleiding zoeken in een serie, boek of (God verhoede) een latenighttalkshow, maar dan loop je zomaar tegen nieuwe problemen aan om over te prakkiseren. Dan is presentator en schrijver Drew Ackerman er om je in Sleep With Me af te leiden met verhalen die nét interessant genoeg zijn om de eigen gedachten tot de ochtend te pauzeren, maar nou ook weer niet opwekkend genoeg zijn om koste wat kost voor aan boord te blijven.

Hier worden volledig vrijblijvend vreemde non-kwesties verkend als: wat beleeft een korrel zand op het strand? Wat doen nonnen in de ruimte? Of: een compleet verslag van alles wat je tegenkomt in de supermarkt. En hup, zo meanderen je gedachten met gemak naar dat warrige slaap-voorstadium, vanwaar je afdrijft naar het grote niets.

Ackerman, die zich in de podcast ook wel Scooter, Scoots en je ‘bore-bud’ (verveelvriend) noemt, had als kind zelf last van slapeloosheid en begon toen al saaie verhalen te vertellen met zijn broertje. In de negen jaar dat hij de podcast maakt, is hij de absolute meester geworden van het bloedjesaaie verhaal. Om de luisteraar kwijt te raken, gaan alle wetten van het verhalen vertellen overboord.

Een gemiddeld Sleep With Me-verhaal heeft de spanningsboog van een VVE-vergadering, maar met het vrolijke fantaseer-plezier van een goed kinderboek. Elk zijpaadje is het waard te worden bewandeld, elk detail is een microscopische blik waard en dikwijls keren we nooit terug naar de hoofdweg. Sommige afleveringen zijn zelfs alleen maar intro. Ackerman schept een volstrekt onbelangrijke, onzinnige droomwereld waarin alles kan, maar toch verrassend weinig gebeurt.

Bij de geoefende luisteraar roepen Ackermans zeurende, slome stemgeluid (denk aan: de batterijen van je walkman zijn op) en uitgebluste intonatie na verloop van tijd ook een pavlovreactie op: instant slaperigheid. Wees gerust, zegt je verveelvriend: je kunt vertrekken, hier heb je nog wat droomsuggesties. Een conclusie komt er toch nooit – voor zover mij bekend, dan.