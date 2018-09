Vijf nominaties voor Jan Wolkers Prijs 2018

Nog vijf Nederlandse natuurboeken zijn in de race voor de Jan Wolkers Prijs voor ‘het beste Nederlandse natuurboek’. Het gaat om Binnenste binnen (door Jan Paul Schutten en Arie van ’t Riet), Darwin in de stad (Menno Schilthuizen), De meerkoet (Remco Daalder), Rotgrond bestaat niet (Gerbrand Bakker) en Wieren (Miek Zwamborn).

De jury spreekt van ‘een uitzonderlijk goed jaar voor het natuurboek’, mede te danken aan het thema van de Boekenweek 2018. Daardoor werden naast non-fictie ook veel romans en poëzie ingezonden voor de prijs. ‘Het voordeel was een zeer rijke oogst, het nadeel voor de jury is dat er veel moois buiten de boot moest vallen. We hadden met gemak een shortlist van wel tien boeken kunnen maken. Maar dat is luxeleed. Met deze shortlist hebben we het neusje van de zalm te pakken in de Nederlandse natuurschrijverij’, aldus de jury. Op zondag 21 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt, tijdens een speciale uitzending in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.

De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van Vroege Vogels (BNNVARA), het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De prijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek. De jury bestaat uit Karina Wolkers, Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels).