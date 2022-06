Vijf culturele bolwerken aan de fjord in Oslo (en één geheimtip op een uurtje rijden)

Het Munchmuseum met het beeld ‘The Mother’ van Tracey Emin. Beeld Sigrid Bjorbekkmo

Munch Museet

Het Munchmuseum (2021) heeft drie versies van De schreeuw (Noors: Skrik) van Edvard Munch: een schilderij, een tekening en een prent. Omdat ze kwetsbaar zijn, is er er elk uur slechts eentje te zien. Voorts worden in een stikdonkere zaal tot eind augustus schilderijen van Munch getoond met een sinistere soundscape van de Noorse blackmetalband Satyricon. De doeken hebben dan ook namen als Vampyr, Dødskysset (‘Doodskus’), Sørgemas (Begrafenismars) en Smertens bloms (‘Bloem van pijn’).

Den Norske Opera & Ballet, het operagebouw dat oogt als een ijsberg. Beeld Sigrid Bjorbekkmo

Den Norske Opera & Ballet

Is het een plein of toch een dak? Het Operahuis van Oslo (2008) heeft de twee subliem met elkaar verbonden. Het dak (van marmer) biedt een weids uitzicht over de bootjes en de drijvende saunahuisjes in de fjord. Het operahuis lijkt wel een ijsberg, zeker als er ’s winters ijsschotsen in het water drijven. De hoefijzervorm van de Grote Zaal is geïnspireerd op de theaters uit de Oudheid.

Deichman Hovedbiblioteket, in 2021 uitgeroepen tot ‘beste bibliotheek van de wereld’. Beeld Sigrid Bjorbekkmo

Deichman Hovedbiblioteket

Zelfs als je geen woord Noors leest, móét je de Deichman-hoofdbibliotheek (2020) bezoeken. Feitelijk is het één ruimte, verdeeld over zes verdiepingen. Een gastvrije bieb die zich, anders dan veel moderne bibliotheken, niet schaamt voor zijn boeken. Er zijn podcaststudio’s, naaimachines en 3D-printers. Verborgen juweeltje is de Future Library. De komende eeuw wordt honderd schrijvers – sommigen nog niet geboren – gevraagd hier een manuscript op te bergen voor een boek dat pas in 2114 zal worden gedrukt. Voor het papier zijn alvast duizend bomen geplant.

Het Nasjonalmuseet, groter dan het Rijksmuseum in Amsterdam. Beeld Sigrid Bjorbekkmo

Nasjonalmuseet

Het Nationaal Museum (2022) mag dan kolossaal zijn, toch kan het ‘slechts’ 6.500 van de 400.000 werken in de collectie laten zien. Het Nasjonalmuseet is de fusie van de Nationale Galerie (anno 1836), Het Museum voor Decoratieve Kunst en Design (1876), het Architectuurmuseum (1975) en het Museum voor Hedendaagse Kunst (1988). Komend najaar zijn er exposities rond de Engelse schilder, pottenbakker en tv-presentator Grayson Perry (1960) en de Italiaanse graficus Piranesi (1720-1778).

Astrup Fearnley Museet. Beeld Sigrid Bjorbekkmo

Astrup Fearnley Museet

Het Astrup Fearnley-museum (2012) toont de collecties van twee families die puissant rijk werden met scheepsbouw (en die beide verwant zijn aan de Noorse schilder Thomas Fearnley). Het heeft twee gebouwen aan de fjord. Het ene deel toont solo-exposities. Het andere deel put uit de vaste collectie (Damien Hirst, Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Cindy Sherman). Ontdek ook prominente Noorse kunstenaars als Matias Faldbakken. Als commentaar op scholen en andere knellende instituties heeft hij met spanbanden een rij metalen lockers samengeperst.

Kistefos Museum in Jevnaker, met The Twist (2020). Beeld Arvid Hoidahl

Tip: dagtrip naar het Kistefos Museum

Geheimtip! Maak vanuit Oslo een dagtrip naar het Kistefos Museum in Jevnaker. In het bosrijke dal van de Ranselva-rivier ligt een sculpturenpark, een kunstmuseum en een museum voor industriële geschiedenis ineen. Hier werd vroeger papierpulp geproduceerd. Yayoi Kusama maakte een gigantische octopus (in haar kenmerkende rood met witte stippen), Marc Quinn laat een waterval door een groot bronzen oog stromen. Architect Bjarke Ingels ontwierp The Twist (2020), een spectaculair museumgebouw van zestig meter dat een fascinerende draaibeweging over de rivier maakt. Het is een brug én een bewoonbare sculptuur, aldus Ingels.