Vigil is een prima thriller, die af en toe water maakt door veel verhaaldraden vast te houden ★★★★☆

Als je een drama aan boord van een onderzeeboot situeert is er maar één maat der dingen. En dat is de Duitse film Das Boot uit 1981, waarin de we de lotgevallen van een Duitse U-boot bemanning in de Tweede Wereldoorlog volgen. Zeker twee uur lang kun je je op zijn minst iets voorstellen bij de omstandigheden aan boord van een dergelijke zinkende doodskist.

Lolita Chakrabarti, Suranne Jones, Rose Leslie en Lorne MacFadyen in ‘Vigil’.

In de Britse pers was er wat kritiek op het realiteitsgehalte van de scenes die zich in de BBC onderwaterthriller-serie Vigil aan boord van een Britse onderzeeër afspelen. Alsof deze fictieve HSM Vigil ( Engels voor ‘wake’) iets te veel de Enterprise uit Star Trek was, en iets te weinig Das Boot, qua ruimte en belichting. Het is altijd de vraag in hoeverre fictie zich iets moet aantrekken van dergelijke scherpslijpers die kennelijk met een rolmaat naast zich zitten te kijken.

Vigil is een prima thriller, die af en toe water maakt door wel heel veel verhaaldraden vast te houden, en de sabotagemogelijkheden aan boord van een atoomonderzeeër misschien iets te simpel voor te stellen. Althans, dat mag je hopen. Maar al komt de suspension of disbelief af en toe onder druk te staan, Vigil is een vaardig gemaakte, snel vertelde thriller, een beetje zoals Bodyguard (in 2018 door hetzelfde productiebedrijf voor de BBC gemaakt).

In de spectaculaire opening zien we hoe een Schots vissersschip naar de haaien gaat als dat door een onbekende kracht de oceaan in wordt getrokken. Niet ver daar vandaan vaart een Britse onderzeeboot waarin de bemanning voor een dilemma staat. Ze kunnen niet de reddende hand bieden, omdat hun missie (nucleaire afschrikking) strikt geheim moet blijven. Vlak hierna komt aan boord van de boot onder mysterieuze omstandigheden een man om het leven. Samen met de vervanger van deze man vliegt rechercheur Amy Silva (Suranne Jones) naar de Vigil om de zaak te onderzoeken.

Amy is buitengewoon competent, maar zit ook (zoals we kunnen verwachten in dit genre) met een onverwerkt trauma dat haar verblijf vijftig meter onder de zeespiegel meer dan onaangenaam maakt: ze is haar man verloren bij een ongeluk waarbij de auto te water raakte. Beetje veel, zegt u. Toch is er in de eerste aflevering nog meer: de sfeer aan boord bijvoorbeeld, waarbij het lijkt alsof iedereen naar de speech van Jack Nicholson in A Few Good Men heeft gekeken (You can't handle the truth!).

Het onderzoek naar de gebeurtenissen aan boord, waar de situatie van kwaad tot erger gaat, wordt op twee fronten gevoerd. Aan land wordt het onderzoek geleid door rechercheur Kirsten Longacre (de geweldige Rose Leslie, die van ‘You know nothing, Jon Snow!’), die ook nog eens de ex van Amy is. Het is wat veel inderdaad. Ter land, ter zee en in de lucht moeten deze vrouwen hun competentie inzetten om zich keer op keer te bewijzen in een zeer wantrouwige mannelijke wereld, waar alles, moraal en gerechtigheid, het veld lijkt te moeten ruimen voor ‘de missie’.

Maar Vigil wordt pakkend verteld, met een plot dat uiteindelijk de wereldpolitiek raakt. En in de laatste nagelbijtende aflevering laten we alle reserves varen over plot- en (duikbootverwijzing) andere gaten. We zijn aan boord.