Vier dagen Le Guess Who is een muzikale wereldreis gelardeerd met pure wonderen

Lole Montoya Beeld Lisanne Lentink

Vrijdagavond ontstaat in de prachtige Jacobikerk een magisch muziekmoment dat de bezoeker nooit meer gaat vergeten – het zal er een van vele blijken. De Japanse zangeres en toetsenist Hinako Omori speelt hier hemelse melodieën en laat ver op de achtergrond een koor van kwetterende vogels meezingen. Zelf legt ze sonore, onverstaanbare zanglijnen over haar kalmerende klankenwereld, waaruit alle onrust of opwinding is verbannen.

En wat een visueel schouwspel tekent zich intussen af in de kerk. Tegen de zuilen en kruisgewelven hoog boven het publiek trekken zachtgroene druppels voorbij, om het gemoed nog verder tot bedaren te brengen. En achter Omori priemen vijf donkerblauwe lichtbundels het schip van de kerk in. Waar de zes zalen van het Utrechtse TivoliVredenburg het hectische hart van het festival vormen, raak je hier, ver verwijderd daarvan, langzaam in een trance.

Mimi Parker Dit jaar zou de Amerikaanse band Low behalve optreden ook curator zijn op Le Guess Who. Maar een paar weken geleden moesten ze afzeggen; drummer Mimi Parker was ernstig ziek. Ze overleed vorige week zondag aan kanker; een groot gemis voor het festival en voor de rockmuziek in het algemeen. De band Divide and Dissolve droeg hun show donderdag aan haar op.

En een dag later is het weer raak, bij twee bloedstollend mooie, Spaanse concerten in dezelfde kerk. Zangeres Lole Montoya, een flamencozangeres uit de jaren zeventig met niet verwaterde hippie-idealen, zingt breekbaar maar ontroerend naast een zoekende en diepzinnige gitaar. De stem van Montoya heeft nog altijd die jeugdige onschuld, zeker als ze haar oude flamencohit Todo es de Color zingt met een chanson-achtige weemoed.

Na haar treedt de grote Estrella Morente aan, met het Amsterdams Andalusisch Orkest. De zangeres, in het gezelschap van twee gitaristen en drie zangeressen, laat haar klaaglijke flamenco optrekken naast wervelende violen, de ud en de spirituele Arabische zang van de orkestleider Ahmed El Maai. Kippenvel tot achter de oren, zeker als Morente na een daverende ovatie aan de arm van El Maai langzaam en zingend de kerk uit schrijdt. Het publiek loopt er in een processie achteraan en is haast tot tranen geroerd – in de Jacobikerk heeft zich een wonder voltrokken.

Dry Cleaning. Beeld Jelmer de Haas

Het Utrechtse Le Guess Who is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de vernieuwendste festivals ter wereld en wordt om die reden ook bezocht door een erg internationaal publiek. Het vierdaagse festival wil geen grote headliners meer in het programma, om kaartjes mee te verkopen. En het wil niet meer programmeren naar genre om zo een eenduidig publiek binnen te halen. Le Guess Who wil eerder een zoektocht zijn en laat artiesten uit alle windstreken samenkomen om een soort gezamenlijke muziekreis mee te maken. Het publiek weet en waardeert het: Le Guess Who was dit jaar strak uitverkocht.

Al zijn er gerust ook nieuwe bands die ook op gewone festivals te zien zijn. Vrijdag loopt de Ronda in TivoliVredenburg, met een capaciteit van tweeduizend bezoekers de grootste zaal op het festival, vol voor de Britse postpunkband Dry Cleaning. De band met de mooi onderkoeld monotone stem van Florence Shaw en ijzige gitaarlijnen bezweert een uur lang dat deel van het publiek dat ook even een wat bekender geluid wil horen. En daarna laat het Amerikaanse trio Clipping dezelfde zaal ontploffen bij een waanzinnig mooie hiphopshow, en de zeer scherpzinnige raps van Daveed Diggs.

Le Guess Who houdt ervan te prikkelen met het presenteren van de extreemste geluiden. Maar hoe oorverdovend zondag het Noorse trio Supersilent ook was: de wortels van hun snoeiharde muziek, met een opvallende rol voor de snerpende trompet van Arve Henriksen, liggen in de avant-garde en jazz. Oog voor traditie, het leggen van verbindingen tussen oude en nieuwe muziek door het programmeren van folk en andere volksmuziek uit alle werelddelen: dát maakt het festival uniek.

Idris Ackamoor & The Pyramids Beeld Jelmer de Haas

Het publiek begrijpt dat en is muisstil om in Ekko de Turkse folk van Derya Yildirim te ondergaan. Om vervolgens in de Grote Zaal bij een vermakelijke show van de Amerikaanse orkestleider en saxofonist Idris Ackamoor te belanden. Ackamoor, die de 50ste verjaardag van zijn orkest The Pyramids viert, legt in de volle Grote Zaal de lat niet al te hoog. Van afrobeat naar free jazz via een stukje r&b à la Sun Ra: het gaat hem, bijgestaan door twee extra blazers en een strijkkwartet, soepel af. Leuk om naar te kijken, maar grootse momenten van verheffing ontbreken.

Die zijn er wel volop in het halfuurtje dat de Amerikaanse gospelfamilie Brown vrijdag in de Janskerk optreedt. De Browns begonnen vijftig jaar geleden als The Staples Jr. Singers, uit respect voor The Staple Singers. De stemmen van Edward en Anna en de gitaar van broer ARC doen je bijna uit je stoel opstijgen van euforie. Voor je er erg in hebt, zwaai en zing je mee. Extase in een kerk, dat is gospel, en dat is het hier.

The Staples Jr. Singers Beeld Jelmer de Haas

Groter kan het contrast niet zijn met een ander hoogtepunt, het solo-optreden zondag van de Zuid-Afrikaanse pianist Abdullah Ibrahim (88). Hij rijgt een uur lang zonder onderbreking de fraaiste stukjes improvisatie, motiefjes en melodieën aan elkaar. En na het applaus zingt hij staand nog twee hymnen en loop je voor de zoveelste keer dit festival de zaal uit met het gevoel iets onvergelijkbaars te hebben beleefd.