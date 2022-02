Vier choreografen reageren op Het Zwanenmeer: met genoegen laten ze het origineel afzinken ★★★☆☆

Swan Lakes: Le chant du cygne: le lac van choreograaf Marie Chouinard. Beeld Jeanette Bak

Goed, er zwemmen zwaantjes voorbij. In de lucht, aan een tros ballonnen. In de vingers, uit papier gevouwen. En in de scherpe hoek van een geknakte pols met vlakke hand, lijkend op de motoriek van een zwanenhals met bitse snavel. Maar van vier nieuwe visies op het precies 145 jaar oude Zwanenmeer (première: 20 februari 1877) is in Swan Lakes van Gauthier Dance/Dance Company Theaterhaus Stuttgart geen sprake. Eerder van kwartetten: ‘Mag ik de zwaan van Marie Chouinard? En ik van Marco Goecke?’ Artistiek leider Eric Gauthier vroeg aan vier grote choreografen in 20 minuten te reageren op de beroemde balletklassieker. Dat vierluik haalt het Holland Dance Festival nu een week naar Nederland. De choreografen lijken echter met genoegen de beroemde inspiratiebron naar de bodem van een zwanenmeer te laten afzinken.

Swan Lakes: Untitled for 7 dancers van choreograaf Cayetano Soto. Beeld Jeanette Bak

Allemaal zetten ze wel hun bekende handtekening. Feminist Chouinard (66) gebruikt in Le chant du cygne: le lac spitzen en tutu voor een gescandeerd protest tegen het patriarchaat. Met hun rechterhand omzwachteld met een spitz priemt een koor van acht vrouwen, getooid met witte piekpruiken en dito contactlenzen, expliciete beschuldigingen richting publiek. Als speelse punkzwaantjes berijden en bestijgen ze op de vloer acht voetstukken. Shechter pompt in Swan Cake de stuwende beat van collectieve energie door een bonte groep van negen dansers, getooid met kleurige bandana’s.

Swan Lakes: Swan Cake van choreograaf Hofesh Shechter. Beeld Jeanette Bak

En Goecke laat in Shara Nur vier mannen en twee vrouwen jeukend snel klauwen en grauwen – de titel verwijst naar een Russisch meer vol mineralen. Soto opent het kwartet met zeven dansers in doorschijnend zwart. Zij schuiven ledematen extreem uit om lange lijnen en messcherpe hoeken te trekken. Zo ontpopt Swan Lakes zich tot een luchtige, compacte kennismaking met vier topchoreografen.

Swan Lakes: Shara Nur van choreograaf Marco Goecke. Beeld Jeanette Bak