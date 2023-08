Vier cateraars over het werken op Lowlands: ‘Hier zijn we open van 10 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s nachts’

Lowlandsgangers in 2019 doen zich te goed aan een hapje en een drankje.Nederland, Biddinghuizen, 18-08-2019 – De derde dag van het Lowlands festival is van start gegaan. Foto: Marcel Krijgsman / Hollandse Hoogte Beeld ANP / Marcel Krijgsman

Met zijn slogan ‘dik, vet en lekker’ speelt cateraar Hans Worst goed in op de Lowlandsbezoeker. Zijn hotdogkraam is al jaren populair op het festival, zegt Martine Bosch, head of operations van festivalorganisator Mojo. ‘Lowlands is drie dagen, 24 uur lang gáán. Mensen die normaal gesproken gezond eten, gooien alle remmen los tijdens dit weekend. Maar waar festivalbezoekers vroeger drie dagen achter elkaar patat met mayonaise aten, zien we ook al zo’n vijftien jaar dat er meer variatie wordt geëist. Daarom werken we met keukens uit alle windstreken, waaronder Waroeng Indonesia Djaja, die al sinds 2012 Indonesische gerechten aanbiedt op het festival.

‘De laatste jaren is de vraag naar veganistisch en vegetarisch eten op festivals gestegen. We hebben nieuwe cateraars geboekt om het aanbod uit te breiden, zoals Flevour, die vegetarische gerechten met lokale ingrediënten aanbiedt. Daarnaast zien we ook dat cateraars die al jaren op Lowlands staan reageren op deze ontwikkeling. Zo verzorgt Waroeng Indonesia Djaja naast hun traditionele Indonesische kraam ook een volledige veganistische variant en is Hans Worst bezig met een veganistische worst. Als organisator proberen we vernieuwend te blijven door elk jaar nieuwe keukens en gerechten te introduceren. Vorig jaar boekten we voor het eerst Food Escape, van de Japanse cateraar Yasuyuki Okao, die een enorm succes had met zijn okonomiyaki, Japanse pannekoeken.’

Een munt kost op Lowlands 3,50 euro.

Rotdog van Hans Worst. Beeld Joost Stokhof

Hans Worst

Wie: Hans (54) en Christa Bode (47)

Wat: Hotdogs

Op het menu: Rotdog en broodje braadworst

Prijs: 2,5-3 munten

Sinds 2015 catert Hans Worst op de grote festivals van Nederland. Met zijn vrouw Christa kocht Hans Bode in 2002 een Amerikaanse hotdogkraam, die hij liet overkomen uit Miami. Op de Coolsingel in Rotterdam begon hij zijn befaamde ‘Rotdogs’ te verkopen, een broodje hotdog met cheddar, ingewikkeld in gebakken spek en belegd met onder meer zwartbiersaus en andijvie. Zijn Amerikaanse hotdogkar met de slogan ‘Dik, vet en lekker’ viel op en trok ook de aandacht van festivalorganisator Mojo.

‘Ik werd benaderd door een man op de Coolsingel die enthousiast was over de Rotdog’, vertelt Bode. ‘Hij bleek een boeker van Mojo te zijn. Toen is het balletje gaan rollen. We staan nu op bijna alle grote festivals in Nederland, waaronder Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz. Met een grote club familie en vrienden reizen we af naar het festivalterrein. We draaien en bakken de worsten vers op locatie. Het is buffelen, maar we vinden het nog steeds geweldig om te doen.

‘Op Lowlands zijn we open van 10 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s nachts. Bij ons is het altijd druk. Er is zelfs een gozer die al jaren elke dag rond 9 uur ’s ochtends voor de kar staat om een Rotdog te bestellen. In zijn badjas. Het recordaantal Rotdogs gegeten door een festivalganger is twintig in een weekend. Alle remmen gaan los tijdens zo’n weekend. Dat is toch goud? Ik vind dat goud.’

Voor de niet-Lowlandsganger: Op zaterdagen en zondagen, van oktober t/m april staat Hans Worst op het Beursplein in Rotterdam.

Nasi goreng van Waroeng Indonesia Djaja. Beeld Joost Stokhof

Waroeng Indonesia Djaja

Wie: Rizki (31), Putri (27) en Naufal Fernandez (22)

Wat: Indonesisch

Op het menu: Nasi goreng, gadogado en lemper

Prijs: 1,5-4,5 munten

Festivalcateraar en familiebedrijf Waroeng Indonesia Djaja begon met het verkopen van Indonesische gerechten op de Pasar Malam in Den Haag, een cultureel evenement vernoemd naar de nachtelijke straatmarkten in Zuidoost-Azië. Broers en zus Rizki, Putri en Naufal zijn de derde generatie in het bedrijf. ‘Oma is op de Pasar Malam benaderd door Mojo met de vraag of ze ook op grote festivals zou willen cateren. Nu staan we naast de markten ook op Lowlands, Down The Rabbit Hole en Concert at Sea’, zegt Naufal.

‘Op Lowlands hebben we drie kramen: de Asian Vegan-kraam, de kraam waar ook vleesgerechten worden verkocht en de 24-uurssatéhut. We verkopen onder meer nasi en bami met saté en gadogado met lontong, maar ook snacks als risoles en lemper met kip. Omdat veel Nederlanders bekend zijn met de Indische keuken loopt de verkoop goed. Als alle kramen open zijn, werken we met zo’n 45 mensen tegelijk. Het voelt als een grote familie.’

‘Een deel van onze festivalopbrengsten gaat naar een weeshuis in Cianjur, het dorpje in Indonesië waar onze oma is opgegroeid. Oma deed dit al sinds zij is begonnen met Waroeng Indonesia Djaja, dus die traditie zetten we graag voort. Tijdens het offerfeest kopen we vier ossen, die we laten slachten. Het vlees verdelen we onder een aantal arme gezinnen in Cianjur. Voor ons is een stuk vlees de normaalste zaak van de wereld, maar zij zijn elk jaar weer dolblij met dit geschenk.’

Voor de niet-Lowlandsganger: Waroeng Indonesia Djaja staat van 31/8 t/m 10/9 op de Tong Tong Fair in Den Haag.

Kom vol lekkers van Flevour. Beeld Joost Stokhof

Flevour, de smaak van Flevoland

Wie: Eva Flantua (27)

Wat: Gerechten uit de Flevopolder

Op het menu: Eitje-ontbijtje, Kom vol lekkers en Bhaji

Prijs: 1-4 munten

Eva Flantua, de kleindochter van een Flevolandse polderpionier, probeert sinds 2019 Flevoland op de kaart te zetten als voedselproducent. Dit jaar staat ze, met haar zus Sanne, voor de tweede keer op Lowlands met het lokale en duurzame concept ‘Flevour, de smaak van Flevoland’. ‘We verkopen drie gerechten die zijn gemaakt met ingrediënten uit de polder, zoals eieren uit de buurt, yoghurt van een lokale zuivelboer en chili-knoflookolie van polderknoflook geteeld in Lelystad.’

‘De polder is in Nederland een van de vruchtbaarste plekken voor landbouw. Naast wortelen en aardappelen worden er bijvoorbeeld ook quinoa, abrikozen en edamame geteeld. Naar mijn idee weten nog te weinig mensen hoe rijk de voedselcultuur van de Flevopolder is. Ik wil de Lowlandsbezoeker laten proeven wat er praktisch naast het festivalterrein allemaal wordt verbouwd.’

Hoewel het bewustzijn van lokaal en duurzaam eten bij festivalgangers groeit, merkt Flantua op dat nog steeds een minderheid van de bezoekers er belang aan hecht. Vorig jaar kwam de verkoop traag op gang. Pas op zondag besloot menig Lowlandsbezoeker eens wat groente te gaan consumeren. Flantua staat dit jaar toch opnieuw op Lowlands. ‘We richten ons niet op de massa, we willen vooral mensen bereiken die op zoek zijn naar verse en smaakvolle gerechten.’

Voor de niet-Lowlandsganger: Flevour organiseert ook diners en workshops.

Okonomiyaki van Food Escape. Beeld Joost Stokhof

Food Escape

Wie: Yasuyuki Okao (42) en Aoi Okao (41)

Wat: Japans

Op het menu: Okonomiyaki en karaage van bloemkool

Prijs: 2-3,5 munten

Ook Okao staat met zijn kraam Food Escape voor de tweede keer op Lowlands. Door zijn vegetarische okonomiyaki, de Japanse pannekoeken die vorig jaar een hit waren bij Lowlandsbezoekers, werd Food Escape een begrip op het festival. Nadat een food&beverage-manager van Mojo op vakantie in Japan okonomiyaki had gegeten, moest en zou dit gerecht ook op de grote Nederlandse festivals worden verkocht. De zoektocht naar een geschikte kandidaat eindigde bij Okao, die als enige mobiele cateraar van Japanse afkomst in Nederland dit gerecht bereidt.

Okonomiyaki wordt gemaakt door een dik beslag te bakken op een teppan, een hete plaat. De pannekoeken worden traditioneel belegd met ingrediënten als spitskool, lente-ui en vis of vlees en afgetopt met okonomiyaki-saus. De saus, vergelijkbaar met worcestersaus maar dikker en zoeter, is het sleutelelement van het gerecht. ‘De verkoop was vorig jaar een groot succes’, vertelt Okao. ‘Mojo maakt van tevoren een prognose van de verkoop van elke cateraar, maar we hebben meer dan het dubbele verkocht. Ik ging met driehonderd spitskolen naar het festival. Er waren er aan het eind van het weekend zes over.’

Voor de niet-Lowlandsganger: Food Escape staat onder meer nog op streetfoodfestival Joy in Utrecht (1 t/m 3/9) en Japan Beach Festival in Eindhoven (9 t/m 10/9).