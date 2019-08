Videoland gaat jonge filmmakers met een miljoen euro steunen

Sven Sauvé, algemeen directeur van RTL Nederland. Beeld Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

RTL-directeur Sven Sauvé (45) vindt het een ‘heel gaaf’ project. ‘We hebben dit bedacht met regisseur Antoinette Beumer. Met de Academy willen we nog sneller dan voorheen contact leggen met jonge, getalenteerde makers. Als ze iets bedenken dat ons publiek aanspreekt, investeren wij daarin. Hoeveel geld ze krijgen, is afhankelijk van hun plan: in principe 200 à 250 duizend euro per project. Maar als ze met een ambitieus, prachtig idee komen, is meer mogelijk.’

De Videoland Academy past in de strategie waarmee RTL de strijd aanbindt met concurrenten als Netflix en Amazon Prime, zegt Sauvé. ‘Wat ons van hun onderscheidt is dat we voor 70 procent Nederlandse programma’s uitzenden. Dat is wat het Nederlandse publiek wil zien, dat zijn onze grootste successen. Mocro Maffia bijvoorbeeld; volgend jaar april is het tweede seizoen beschikbaar. Ook Judas trok veel kijkers. En Temptation Island.’

In november komt Disney+ hiernaartoe. Volgens Telecompaper wil 10 procent van de Nederlanders direct een abonnement nemen en overweegt 30 procent dit te doen. Dat is een geduchte concurrent.

‘Ze hebben een ongelooflijk aantrekkelijk aanbod, voor een scherpe prijs: 6 euro 99 per maand. Ze hebben veel eigen films en series weggehaald bij Netflix; die gaan ze zelf aanbieden. Ik denk dat vooral Netflix hier veel last van gaat krijgen, dat hun hegemonie in Nederland voorbij is. En dan komt Apple TV ook nog, in november. Ze hebben allebei diepe zakken.

‘Er zijn nog meer concurrenten met grote plannen, maar die komen te laat. Ik ben ervan overtuigd dat het speelveld dit najaar en komend voorjaar wordt verdeeld. Die partijen die dan actief zijn in Nederland, verdelen de koek. Er blijven twee of drie sterke spelers over, denk ik. Netflix is here to stay. Disney ook; daar heb ik veel vertrouwen in. Maar het meeste vertrouwen heb ik in Videoland.’

Hoeveel betalende abonnees heeft u?

‘Normaal gesproken zeggen we daar niets over, uit concurrentieoverwegingen. Nu kan dat gelukkig wel: we hebben in Nederland ruim 600 duizend betalende abonnees.’

Hoe wilt u voorkomen dat Videoland de strijd verliest van veel grotere aanbieders, zoals Netflix?

‘We zijn onderdeel van de RTL Group. Die steekt de komende drie jaar honderden miljoenen in streaming-video. ­Alleen al in Nederland kunnen we tientallen miljoenen investeren. Samen met RTL Duitsland en RTL Frankrijk ontwikkelen we nieuwe formats en bouwen we een technisch platform dat in gebruiks­gemak moet wedijveren met Netflix.’

Videoland verwacht veel van Four Weddings and a Funeral, de serie die binnenkort te zien is op het online platform.

Kan de prijs van een abonnement omlaag?

‘Daar werken we aan, ja. Omdat we zien dat er behoefte aan is. In 2021 wordt het mogelijk een Videolandabonnement te nemen voor minder dan je betaalt voor Disney+. Hoeveel precies weten we nog niet. In ruil daarvoor accepteer je een beperkt aantal ­gerichte ­advertenties. Zo niet, dan betaal je 8,99 euro. Zoals nu. Ook werken we aan een familieabonnement.’

Met welke nieuwe titels gaan jullie de strijd aan?

‘Ik ben trots dat we met RTL Group de succesvolste internationale titel hebben binnengehaald die op korte termijn beschikbaar komt: Four Weddings and a Funeral. De film kent iedereen, dit is een serie. Die wordt een internationale hit, denk ik. En ik verwacht veel van de series De 12 van Schouwendam en Meisje van Plezier.’

Hoe ziet de Nederlandse streamingmarkt eruit over drie jaar?

‘Je ziet nu al de ene na de andere overname, internationaal. Steeds meer partijen bundelen hun krachten. Daarnaast zie je dat het moeilijker wordt om series te ­kopen die internationaal scoren. Iedereen houdt die voor zichzelf. Streamingdiensten moeten zelf aan de slag, maar het valt niet mee om mensen te vinden met goede ideeën. Die hebben wij gelukkig wel in huis.’

Bestaat RTL nog over drie jaar?

‘Jazeker. We staan er financieel heel goed voor. Onze aandeelhouder zit er in voor de lange termijn en wil ook niet verkopen. In oktober bestaat RTL dertig jaar. Wat mij betreft plakken we er nog dertig jaar aan vast, minimaal.’